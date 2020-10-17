新冠肺炎｜陳肇始：正研強制檢測法律框架　促酒店嚴格執行限聚令

對於近日酒店房間聚會有群組感染新冠肺炎，食物及衞生局局長陳肇始今天（17日）在商台節目《政經星期六》上表示，現時限聚令仍生效，酒店自律和嚴格執行措施很重要，政府不可能派員守住每間酒店。 她表示，政府當局正在就強制檢測研究法律框架。

對於近日有酒店房間聚會有群組感染，食物及衞生局局長陳肇始表示是酒店責任，業界自律很重要。（資料圖片／高仲明攝）

政府不可能派員守住每間酒店，酒店亦有責任

對於近日在酒店房間聚會有群組感染新冠肺炎，陳肇始表示情況不理想，現時限聚令仍生效，不戴口罩傳播風險高，知道酒店有設定房間人數上限，酒店自律和嚴格執行措施很重要，政府不可能派員守住每間酒店，酒店亦有責任。她說，市民的生活不能停頓，但要留意有關措施。

有患者向醫生求診超過一次，其後在其他地方做病毒檢測發現確診，她表示不理想，政府當局正在就強制檢測研究法律框架，以風險為本。政府呼籲市民檢測，也建議私家醫生要求懷疑病人檢測。她表示，普通科門診有派發和收集樣本樽，市民也可在私家醫生領取樽後交回衞生署，甚至自費以速遞公司交樽，有多元化的做法。

陳肇始指出，由上周六起陸續在四區設立的臨時檢測中心共採樣約1.4萬個樣本，當中約1.1萬個完成化驗，全部結果呈陰性。今天只有較多人去的油尖旺臨時檢測中心仍運作，其餘三間已經停止運作，她表示，再有社區爆發的時候會再在某些地區設立檢測中心。

創新科技局正研發手機應用程式以助市民記錄到訪地點，她透露有關工作已經接近尾聲，最重要市民參與，又說市民的生活要有些改變，和各界合作抗疫。

另外，她關注有指流感疫苗供應緊張，有私家醫生提早為市民打流感針，政府有留意供應，據衞生署了解未有短缺，若有會和藥廠商討，而訂購疫苗數量由私家醫生決定。