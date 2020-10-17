逾半人因家庭角色或傳統觀念成照顧者　近兩成半人現罪咎感

幼兒、特殊教育學生、長期病患、殘疾及長者等弱勢社群需要親友照顧，惟照顧者壓力不容忽視。香港基督教服務處一項調查發現，接近四分一照顧者在照顧他人時曾出現罪咎感，部份人更因為沒其他支援而需要擔起照顧工作。基督教服務處建議政府收集照顧者數據，檢視現有支援服務，制訂「照顧者為本」的政策，教育公眾關懷照顧者。

香港基督教服務處在去年12月至今年3月，訪問約157名來自照顧者，發現超過一半受訪者因「家庭角色關係」及「傳統觀念／價值觀」成為照顧者，逾兩成半人直言無人可分擔照顧工作。至於社區支援方面，約一成受訪者表示，無獲得任何「以照顧者為本」的支援服務，另有四成多只獲得一項支援服務。

調查發現，近兩成照顧者認為其實際表現未達社會大眾對照顧者的期望，近25%受訪者「偶爾」、「經常」或「總是」出現罪咎情緒，其中4成受訪者因為未能應付照顧工作挑戰而出現罪咎感，亦有4成半人因為被照顧者表現不好，向對方發怒而有罪咎感。而數據分析發現，照顧者罪咎感愈高，便愈難投入日常生活，長遠對照顧者身心造成更嚴重的影響。

全職照顧者「小寶」一人須擔起照顧三名子女及兩名年長父母的責任，她直言父母不想入住院舍，會盡力照顧，但時間難以分配，忍不住抱怨「工人都有假期，但媽媽卻全年無休」，而最難忘的一次，是母親需要動手術，惟當時兒子只有兩歲多，令她分身不暇，最終須向家人求救。照顧工作無間斷，但她仍會把握子女上學時間自我增值，平衡生活，她期望社會為照顧者保留社交生活，維持心理健康。

港府將在2021年進行十年一度的人口普查，基督教服務處建議政府屆時收集照顧者數據，了解及分析照顧者的狀況及需要，制定政策時諮詢照顧者意見，推行「照顧者為本」的政策，同時檢視現有支援服務，另加強公眾教育，宣傳關懷照顧者的訊息，鼓勵僱主推行彈性工作時間等照顧者友善措施，建立照顧者友善社區。