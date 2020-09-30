新一期護老者、殘疾人士照顧者試驗計劃　最快今年底邀請申請

關愛基金今日（30日）公布，將在今年10月，以現行運作模式延續推行護老者試驗計劃第3期，以及殘疾人士照顧者試驗計劃第2期。有關計劃將延長6個月，至2021年3月底。 至於新一期的護老者試驗計劃，以及殘疾人士照顧者試驗計劃，將在明年4月推出，持續至2023年9月，兩個計劃將各自增加2,000及1,000個受惠名額。社署將於今年12月起，分批發信予有關長者或殘疾人士，邀請其顧者提出申請。申請人須於2021年2月26日或之前交表。

關愛基金公布，將在今年10月，以現行運作模式延續推行護老者試驗計劃第三期。有關計劃將延長6個月，直至2021年3月底。（資料圖片／高仲明攝）

護老者試驗計劃將增至8,000個名額

社署指出，護老者試驗計劃於2014年6月首次推出，旨在向低收入家庭護老者發放生活津貼，以補貼其生活開支，並讓有長期護理需要的長者可在護老者協助下，得到更適切的照顧。

護老者試驗計劃第四期將於2021年4月開展，為期30個月。新一期試驗計劃將增加2,000個受惠護老者名額，使四期試驗計劃的受惠名額總數增至共8,000個。

殘疾人士照顧者試驗計劃第三期將於2021年4月開展，將增加1,000個受惠殘疾人士照顧者名額。（資料圖片／高仲明攝）

殘疾人士照顧者試驗計劃增至3,500人受惠

至於殘疾人士照顧者試驗計劃，則於2016年10月首次推出，並於2018年10月延續推行第二期，旨在向低收入家庭的殘疾人士照顧者發放生活津貼，以補助其生活開支，並讓有長期照顧需要的殘疾人士可在照顧者協助下，得到更適切的照顧。

殘疾人士照顧者試驗計劃第三期將於2021年4月開展，為期30個月。新一期試驗計劃將增加1,000個受惠殘疾人士照顧者名額，使三期試驗計劃的受惠名額總數增至共3,500個。

明年2月26日前交表

符合資格的護老者或殘疾人士照顧者，每月可獲發放2,400元的生活津貼。如護老者或殘疾人士照顧者，同時照顧超過一名長者或殘疾人士，每月最多可獲發放4,800元津貼，津貼最早於2021年4月開始發放，為期至2023年9月底。

社署將於今年12月起，分批發信予有關長者殘或殘疾人士，邀請其照顧者提出申請。申請人須於2021年2月26日或之前，將填妥的申請表連同所需文件，郵寄或交回社署關愛基金組。

至於護老者或殘疾人士照顧者，於護老者試驗計劃第3期或殘疾人士照顧者試驗計劃第2期獲發的津貼，將獲延續至2021年3月底，並繼續由同一試驗計劃，負責認可服務單位，提供照顧者支援服務。