醫療事故｜東區醫院內科病房病人脈搏停頓　ICU護士巡房始發現　

東區尤德夫人那打素醫院今晚（17日）公布一宗醫療風險警示事件。一名患有淋巴瘤的83歲男病人，因急性呼吸衰竭於本月5日由內科病房轉送深切治療部，經檢查後發現患上肺炎，期間同時出現高鉀血症等症狀，直至本周三（14日）維生指數轉趨穩定後，下午轉回內科病房，其後兩次抽血檢驗結果均顯示病人血液中的鉀濃度仍然偏高。於15日傍晚，一名深切治療部護士到內科病房例行巡房時，發現病人失去知覺，儀器顯示病人脈搏停頓，病人延至晚上離世。 院方檢視有關處理流程，認為監察治療病人高鉀血方面未盡完善，會於8星期內醫管局提交報告。有關個案已呈報死因裁判官跟進。

東區尤德夫人那打素醫院公布一宗醫療風險警示事件。（資料圖片）

病人血液鉀濃度偏高須緊密監察

東區尤德夫人那打素醫院名患有淋巴瘤的83歲男病人，於9月30日因持續氣促入住該院內科病房，其後因急性呼吸衰竭於本月5日轉送深切治療部，經檢查後發現患上肺炎。病人於深切治療部期間同時出現高鉀血症等症狀，一直接受藥物治理。

病人的維生指數在14日轉趨穩定，並於同日下午轉回內科病房繼續接受治療，包括監察及治療其高鉀血症狀。內科病房的醫護人員分別於14日晚上9時、15日凌晨3時為病人抽血，檢驗結果均顯示病人血液中的鉀濃度仍然偏高，需繼續為其進行藥物治療及緊密監察高鉀血情況。

儀器顯示病人脈搏停頓一度無人知

於15日下午6時28分，一名深切治療部護士到內科病房進行例行跟進巡房時，發現病人失去知覺，儀器顯示病人脈搏停頓，醫護人員立即為病人施行心肺復甦法搶救，病人至晚上7時40分離世。

院方檢視有關病人個案的處理流程，認為就病人的高鉀血情況，在監察和治療上未盡完善。院方表示，對事件十分關注，已透過「早期事故通報系統」向醫院管理局總辦事處通報事件，並會成立根源分析委員會，調查事件經過及作出改善建議，於8星期內向總辦事處提交報告。 有關個案已呈報死因裁判官跟進。

院方昨日（16日）向家屬表達深切慰問並解釋治療情況，院方表示，將繼續與他們保持密切溝通，提供適切支援。