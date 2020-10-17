醫療事故｜東院醫生激光錯射病人右眼　大埔病人遭激光射壞眼

醫院管理局今日（17日）公布，東區尤德夫人那打素醫院發掉轉治療左右眼事故。一名病人接受左眼黃斑激光治療程序，左眼眼角旁由護士畫上記號，左眼並已滴入治療前藥物及麻醉藥水，惟醫生錯誤向病人右眼注入數發激光。大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院一名病人接受黃斑激光治療程序，惟儀器的微脈沖激光設定出現偏差，發出的激光能量較原定擬用的高，病人初步發現出現黃斑水腫增多及輕微視力下降。 兩院分別成立根源分析委員會調查事件，8星期內提交報告。醫管局表示非常關注近日兩宗涉及激光眼科程序的事件，並向公眾致歉。

東院病人原定治療左眼​

醫管局公布近日兩宗涉及激光眼科程序事故。東區尤德夫人那打素醫院一名病人於本周一（12日）在專科門診接受左眼黃斑激光治療程序。兩名護士於治療前在病人左眼眼角旁畫上記號，經確認後，根據醫生早前的安排為病人左眼滴入治療前藥物。

醫生對坐 誤注數發激光入右眼

病人隨後進入激光治療室，核對身份後與醫生對坐。眼科服務助理為病人左眼滴入麻醉藥水後，根據醫生指示在治療進行期間將房內燈光調暗。醫生開始程序後向病人右眼注入數發激光，病人當時未有表示不適。醫生在發現錯誤後隨即停止有關程序，並重新調整儀器至正確位置，完成左眼治療。

醫護人員安排病人於昨日（16日）覆診及解釋事件。部門將繼續密切監察病人情況，初步未有發現病人出現任何明顯不良症狀。

儀器設定偏差高於原定擬用能量

另外，雅麗氏何妙齡那打素醫院一名病人於本周一(12日)在專科門診接受黃斑激光治療程序。醫生在程序進行期間，注意到激光儀器發出的激光能量較原定擬用的能量為高，隨即發現微脈沖激光設定出現偏差。醫生即重新調校手術儀器至合適水平，並繼續完成餘下的程序。

病人視力事後輕微下降

醫生其後向主管報告事件，並安排病人於本周三(14日)返回醫院檢查，初步發現病人出現黃斑水腫增多及輕微視力下降情況， 醫生已向病人解釋及作出跟進治療和安排進一步檢查。

兩名遇到醫療事故的病人，都是接受激光治療黃斑問題。（資料圖片）

醫管局表示，兩間醫院已先後向病人坦誠交代情況，並就事件向病人致歉，醫護團隊會繼續與病人保持密切溝通及提供所需協助。兩院會分別成立根源分析委員會調查事件及作出改善建議，在8星期內向醫管局總辦事處提交報告，有關結果亦會在《風險通報》季刊發布，提醒前線醫護人員在進行激光治療時需保障病人安全。

醫管局就兩宗事件向公眾致歉，眼科統籌委員會會跟進兩間醫院的根源分析調查報告，並會監察醫院執行改善建議的情況，避免再次發生同類事件。今日並向所有公立醫院眼科部門發出提示，重申嚴格遵守介入性程序安全政策的重要性，包括核實有關激光程序的能量要求及病人資料。

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