海外投資房地產成趨勢　地監局主席：投資未竣工物業屬高風險

近年港人投資海外物業有上升趨勢，不少發展商標榜高租金回報利誘投資。地產代理監管局主席梁永祥今日（18日）在港台節目《給香港的信》指出，購買未完工房地產屬高風險投資，本港現時沒法律規範境外物業買賣，投資者須自行承擔後果及追討損失。地監管曾經接獲投訴，有人稱購入內地一個商舖後，管理公司承諾支付租金回報，但最終失不償失，始揭發購物中心原來根本倘未竣工。

近年港人投資海外物業有上升趨勢，不少發展商標榜高租金回報利誘投資。（路透社）

梁永祥表示，地監局今年接收65宗投訴，大部份與購買境外未完工房地產項目有關，涉及房地產位置或開發商身份，以及租金回報的虛假陳述等，強調在香港以外地區購買未完成的房地產既複雜又冒險，不能保證會否及時完工，其至會否完工。

境外房地產買賣不受地監局管轄

梁指出，本港目前沒有非本地財產銷售的法律規範，出售境外物業不受地產代理監管局管轄，從事境外房地產代理工作的個人或公司，僅與相關地區有關。雖然經持牌房地產經紀人投資海外物業可減輕風險，但交易過程出現損失，地監管不會協助追討，消費者只能直接與發展商談判或尋求獨立的法律意見，建議投資前瀏覽地管局網頁smart.eaa.org.hk或細閱「境外置業要『究』SMART」了解更多海外投資注意事項。

地產代理監管局主席梁永祥（資料圖片/梁鵬威攝）

投資內地商舖始揭商場未完工

不少海外投資物業廣告都以高租金回報作招徠，吸引投資未完工物業。梁永祥指出，地監管過往曾接獲投訴，投訴人稱在內地購物中心購買了一個商店，並與管理公司簽署了「租金回租協議」，由管理公司處理租賃，定期支付利息和租金，惟最終未能收款，始發現原來商場未竣工，管理公司亦已關閉。