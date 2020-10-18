陳肇始警告新病毒株傳播力強或提早現第四波疫情　研增設檢測中心

本地新型冠狀病毒肺炎疫情持續，食物及衞生局局長陳肇始今日（18日）表示，最新的病毒株具更強的傳播力，警告疫情可能在極短時間內急劇惡化，有機會令本地第四波疫情提早出現。 政府上周於四區設臨時檢測中心，陳肇始指會積極研究在個案或群組較多的地區設立一些臨時檢測中心，方便市民主動進行檢測，望盡早切斷社區的傳播鏈。

陳肇始警告新病毒株傳播力強或提早現第四波疫情，研增設更多臨時檢測中心助控疫。（食物及衞生局局長網誌圖片）

陳肇始在網誌中提到，近兩星期錄得的本地個案佔比約53%，仍有隱形傳播鏈存在於社區，確診者的足跡亦廣泛，她提醒最新病毒株具更強的傳播力，疫情可能在極短時間內急劇惡化，有機會令本地第四波疫情提早出現，故政府會加強針對不同群組的病毒檢測工作。

港府因應最新疫情情況，上周於四區設立臨時檢測中心，讓市民接受免費病毒檢測，陳肇始透露，四間中心累計收集了逾15,500個樣本檢測，而在酒吧區暫向酒吧員工及顧客派發逾2,100個樣本瓶，當局亦向在九龍城區的泰籍人士共派發了1,007個樣本瓶。

陳續指，政府亦會積極研究在個案或群組較多的地區設立一些臨時檢測中心，方便市民主動進行檢測，及早識別個案，希望早些切斷社區的傳播鏈。

公私營檢測能力每日數以萬計

陳肇始同時羅列各檢測服務的確診比率，上月進行的全民檢測，每10萬人有兩人受感染，陽性比率約0.002%；於普通科門診派發樣本包計劃中，39,800個樣本當中有87人確診新型肺炎，陽性率約0.18%；經私家醫生檢測的115,000個樣本當中，有925個樣本、即0.8%確診；而特定群組檢測計劃化驗了逾54萬個樣本，有84人確診，比率約0.02%。

目前本港公營檢測量每日已逾7,000個，而私營檢測服務則可提供每日數以萬計檢測，特定群組計劃下則每日平均會為各類高風險人士做逾5,000個檢測。陳肇始期望，於社區層面有廣泛的監測，配合追蹤工作，有利「早發現、早隔離、早治療」之外，亦為整體疫情評估提供參考數據。

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