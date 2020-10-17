新冠肺炎｜今增17輸入個案　11患者印度抵港　隔三周再無本地感染

本港新冠肺炎反覆，衞生署今日（17日）公布昨日錄得17宗，全屬輸入確診個案，未有本地個案。患者涉及5男12女，年齡介乎4至50歲，當中11人從印度抵港，其餘分別由菲律賓、印尼、巴基斯坦、摩洛哥及法國抵港。 本周二（13日）熱帶氣旋浪卡襲港而掛8號風球，衞生署及醫管局停止收集樣本瓶及進行化驗，導致衞生署周三（14日）公布未有任何確診個案。撇除周三持殊情況，今日是自9月26日公布未有本地個案以來（當日公布僅1宗輸入個案），相隔三周再度無任何本地感染個案。

本港今日（17日）新增17宗輸入個案。（資料圖片／羅國輝攝）

有11名患者從印度到港。當中五人均於前日（15日）抵港，曾乘搭塔新航空UK6375航班，包括一名26歲女子（第5222宗個案）、9歲女童（第5223宗個案）、44歲女子（第5224宗個案）、20歲女子（第5225宗個案）和4歲男童（第5230宗個案）。

兩名患者曾乘印度航空AI314航班，於前日抵港，包括一名39歲男外傭（第5229宗個案），以及一名50歲女機組人員（第5231宗個案），她曾入住赤鱲角富豪機場酒店。另外兩名患者曾乘此航班，但早前已抵港，檢疫期間確診。一名31歲女子（第5236宗個案）於10月5日到港，曾入住紅磡香港海灣軒海景酒店；而一名38歲女子（第5237宗個案）則在10月8日抵港，當局無提供其住處。

兩名患者曾入住尖沙咀帝樂文娜公館，包括一名33歲男子（第5234宗個案）曾乘印度航空AI310航班，於10月5日抵港；一名35歲女子（第5235宗個案）曾乘塔新航空UK6371航班，於10月6日抵港。

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其他國家的輸入個案方面，一名30歲女外傭（第5226宗個案）於前日從菲律賓抵港，曾乘搭國泰航空CX906航班；一名40歲男患者（第5227宗個案）前日從巴基斯坦抵港，曾乘搭卡塔爾航空QR818航空；一名31歲男患者（第5228宗個案）前日從摩洛哥抵港，曾乘搭卡塔爾航空QR818航空；一名33歲女患者（第5238宗個案）曾乘荷蘭航空KL887航班，在10月13日抵港。

另外，兩名分別28歲（第5232宗個案）和27歲（第5233宗個案）的外傭，均於昨日（16日）到港，曾乘搭國泰航空CX798航班。