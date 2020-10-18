陳茂波：大灣區提供龐大市場　香港和灣區兄弟城市能發揮重要角色

財政司司長陳茂波今日（18日）發表網誌，提到在香港發展方面，需鎖定正確方向。他提到，粵港澳大灣區將提供多元且發展迅速的龐大市場，形容香港和灣區內的兄弟城市都能發揮重要角色，以推動整個灣區的發展。他相信，可為金融、創科、高端服務業和先進製造業等，提供更完備、廣闊發展空間，也為區內居民提供一個宜居、文化豐富的生活環境。

陳茂波在網誌表示，內地經濟持續發展，香港能否在與眾多鄰近城市競爭中保持優勢，在於發展方向是否正確、速度是否夠快。他說，一直以來，不少人將香港與其他城市，做不同類型的「雙城記」式比較，惟他認為香港面對的「百駿競逐」的比拼，直言全世界城市都在全力發展，力爭更多的資金、人才、科技和尖端研究等生產要素匯聚，讓經濟能蓬勃發展。



陳茂波說，對香港未來發展仍充滿信心，相信只要方向正確，香港定可「譜出燦爛篇章」，又引用國家主席習近平在深圳經濟特區成立40周年的典禮上所說的「一花獨放不是春，百花齊放春滿園」，認為只要香港在競爭中，繼續發揮好自身優勢，並在謀求香港發展同時，促進大灣區城市共同發展，香港仍是造就傳奇的城市。

陳茂波認為，只要香港在競爭中繼續發揮好自身優勢，並在謀求香港發展同時，促進大灣區城市共同發展，香港仍是造就傳奇的城市。（資料圖片）

陳茂波說，過去內地改革開放之際，香港準確把握了內地轉變和需要，抓住了機遇，從製造業轉型為服務業經濟，也造就了八十年代及九十年代的高速發展。不過，踏入2000年，香港在創科發展與應用，出現了「失諸交臂」的情況，雖政府近幾年急起直追，惟培訓人才、配套基建、建立完備的生態圈等等需時，令創科發展至今有未如人意的感覺。他認為，最終能否發揮優勢從後趕上，關鍵在於能否堅持對發展創科的決心和承擔，積極求新的態度。