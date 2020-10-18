浪卡襲港　閒置飛機泊機場腹艙放沙包、前機輪綁噸重外置物迎戰

上周熱帶風暴「浪卡」吹襲香港，天文台發出八號熱帶氣旋警告信號超過 12 小時。過往颱風襲港時，大多數飛機會停靠在機場客運大樓附近的停機位，然而在新冠肺炎疫情影響下，機管局表示，機場有較多閒置飛機，颱風吹襲時，有部分飛機甚至停泊在相對受風的滑行道。 機管局飛行區運作總經理方瑞文表示，為應對颱風，今年為停在滑行道的閒置飛機採取額外安全措施，包括在飛機的前機輪綁上各一噸重的外置物、在機輪前放置雙輪檔，並在飛機腹艙內放置沙包，以免飛機被強風吹動或移位。

機管局今日（18日）表示稱，受到新冠肺炎疫情影響，機場最高峰時有約100架閒置飛機停泊在滑行道，惟該位置較為當風，與過往停靠在客運大樓附近的停機位不同，故今年應對颱風時有更大挑戰。

方瑞文表示，颱風迫近時，航空公司過往一般會為停泊在機場的飛機入油，以增加其重量，到今年更為停在滑行道的閒置飛機，採取額外安全措施。他表示，飛機受風時，尤其是尾部受風時，可能會有少許跳動或轉動，因此在飛機的前機輪，綁上每個重一噸的鐵製外置物，減低移動幅度。他又稱，額外在機輪放置雙輪檔，穩定前後起落架的機輪，令機身不會向前或後移動。

至於機身內，方瑞文表示，一些體形較細的飛機，會在腹艙內放置沙包，令飛機的前機輪重心加重；而較細的飛機亦會泊在有風檔、障礙物的地方；較「穩重」的大型飛機會停在比較當風的地方。

「浪卡」遠離本港，機場的飛機及設備保持完好，方瑞文表示，面對颱風，絕不會掉以輕心，即使遇上最壞情況，仍能穩當應對。