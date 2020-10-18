新冠肺炎｜薄扶林花園有人中招疑免檢　居民稱涉事單位由領事居住

新冠肺炎疫情反覆。早前公布的個案中，一名25歲的確診男子由印度抵港（#5217），按照衞生署規定，他應住在酒店檢疫14日。不過，資料顯示他居住在薄扶林花園6座。 有住在薄扶林花園6座的居民指出，涉事單位屬於印度領事的住宅地方，而第6座有兩個單位都由外國領事入住。另有居民指出，居民之間在WhatsApp曾流傳該名確診者是領事，但至今仍無法證實。《香港01》已就該名確診人士的是否屬免檢疫人士，向衛生署查詢，正等候署方回覆。

衞生署資料顯示，患者在新德里乘坐AI314航班，並在10月15日抵港。另三名無徵狀患者＃5219、＃5220、＃5221都乘搭同一班機，在入境檢測呈陽性。

估計確診者「身份特別」

記者今日到薄扶林花園6座觀察，保安定時為大堂門柄消毒。有住在第6座的居民指出，他並不清楚確診者的身份，故會要求業主立案法團開會。不過，該名居民指，據他了解，涉事單位屬於印度領事的住宅地方，而第6座有兩個單位都由外國領事入住，估計該名人士「身份特別」。

第五座另有居民指出，從通告得悉第6座有人確診，又稱居民之間在WhatsApp曾流傳該名確診者是領事，但至今仍無法證實。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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領事人員可豁免檢疫

根據規例，印度屬於指定高風險地區，到港人士抵港後，要到衞生署的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，如檢測結果呈陰性，須前往已預約的酒店，繼續完成14天的強制檢疫。

按《若干到港人士強制檢疫規例》及《外國地區到港人士強制檢疫規例》，抵港人士須進行14天強制檢疫，但政務司司長可根據相關規例豁免部份人士，當中外國政府領事等人員則可豁免。