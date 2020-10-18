獨居伯伯沒手機　登記檢測遭拒　組織促酌情處理：更隱蔽更需幫助

本港新冠肺炎疫情反覆，政府早前於油麻地設立臨時檢測中心，今日（18日）為運作的最後一日。有居於藍田、領綜援的獨居長者，特意跨區來做檢測，惟因沒有手提電話號碼遭拒，白走一趟。 有關注基層的組織指，大部分長者從新聞、鄰居口中，得知有檢測計劃，惟通常一知半解，需再靠他人解說、幫助。針對以上情況，組織又認為，檢測中心應酌情處理，「呢啲（長者）就更加隱蔽，更需要我哋幫助」。

市民陳伯向《香港01》記者表示，早前從收音機得知，可以進行免費檢測，故特地由藍田前來油麻地，卻因欠手提電話作訊息傳送用，無法登記做檢測。他解釋，平日獨自生活，亦沒親朋戚友可借電話號碼作登記，批評「唔公平」，認為如有資訊，可以固網電話聯絡他。陳伯曾跌斷過腳，故選擇最後一日才來，期望較少人排隊，「唔洗企咁耐」，卻白行一趟。

延伸閱讀：沒手機沒家人無法登記 綜援伯伯跨區到油麻地檢測遭拒：唔公平

陳伯因欠缺手提電話作訊息傳送用，加上自己獨自生活，又沒有親朋戚友可借電話作登記，所以未能進行檢測。（楊凱力攝）

社協：應酌情容許長者以固網電話登記



香港社區組織協會幹事阮淑茵指，早前社區普及檢測開始時，協會亦收到部分長者求助、查詢，不懂得網上預約，亦有少部分長者會借用社工電話號碼，作登記之用。針對是次事件，她認為應酌情處理，如容許長者以固網電話登記，「好多長者其實都唔識登記，只係聽到新聞、鄰居講，就過去睇下得唔得」，但大多行動不便，需花大量時間才能抵達，白行一趙會相當失望。



阮指，雖現時大部分長者擁有手機，但仍有少部分長者只依賴固網電話，亦沒常聯絡的親朋戚友，「呢啲（長者）就更加隱蔽，更需要我哋幫助」。她認為，長者一向對於檢測反應一般，相信如進一步簡化程序，可提升他們的檢測意欲。

社區組織協會幹事阮淑茵認為，檢測中心應酌情處理類似事件。（資料圖片）

香港防止虐待長者協會助理總幹事林文超說，不少長者即使擁有手機，亦未必熟習功能，「手機訊息可能爆晒，收唔到」。他指，普遍長者參與檢測意欲高，「有啲識去搵區議員幫手，唔識嘅就唔知點算」，認為政府應加強相關支援，如區內的長者中心社工更主動推廣計劃、協助登記。

早前政府進行全民檢測，公務員事務局局長聶德權稱，如有長者不懂得上網，可以由相熟人士代為登記，市民亦可於郵政局及屋邨辦事處登記。如無手機號碼，亦可以用相熟人士的手機號碼登記，以接收檢測結果。本報已向政府查詢，臨時檢測中心是否設有類似安排。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼