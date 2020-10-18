沒手機沒家人無法登記　綜援伯伯跨區到油麻地檢測遭拒：唔公平

今日（18號）是油麻地臨時檢測中心運作的最後一日，記者早上到達梁顯利油麻地社區中心視察，雖然今日為星期日，但輪候位置未見人龍，運作頭一小時大約有50人左右到中心進行檢測。 期間，有一名家住藍田、領綜援的伯伯跨區到來進行檢測。但由於他沒有手提電話，又沒有家人朋友可代為登記，最終被檢測中心職員拒之門外，白行一趟。記者向檢測中心職員，查詢沒手機市民應如何登記做檢測，職員稱自己屬外判公司，沒手機可託家人朋友代為登記，否則不能為市民進行檢測。

政府因應社區再次出現源頭不明個案，於社區設立臨時檢測中心。讓有需要市民進行免費檢測。今日（18日）為油麻地臨時檢測中心運作的最後一日，記者朝早到達梁顯利油麻地社區中心視察，中心運作首一小時大約有五十人進行檢測，輪候區域亦未見有人龍，人流較檢測中心首日運作少。

有市民因欠缺手提電話而被拒絕檢測

市民陳伯從收音機得知，可以進行免費檢測，所以特地由藍田前來進行檢測，但因欠缺手提電話作訊息傳送用，加上自己獨自生活，又沒有親朋戚友可借電話作登記，所以未能進行檢測。陳伯認為欠缺電話而未能進行檢測「唔公平」，他解釋指「老人家唔一定有手機」，他自己獨自生活，甚少有人會打電話給他，即使有手機自己亦不懂得使用，收到訊息亦不懂得查看，認為如果有資訊可以打固網電話告訴他；陳伯又指自己靠綜援生活，「錢夠食夠洗」，自己本身因為跌斷過腳，所以最後一日才進行檢測，希望會較少人「唔洗企咁耐」，結果白行一趟。他表示，日後如果不用手提電話可以進行檢測都會再來一次。

早前政府進行全民檢測，公務員事務局局長聶德權稱，如有長者不懂得上網，可以由相熟人士代為登記，市民亦可於郵政局及屋邨辦事處登記。如無手機號碼，亦可以用相熟人士的手機號碼登記，以接收檢測結果。本報已向政府查詢，今次臨時檢測中心是否也設有相關安排。

於社區設立臨時檢測中心。讓有需要市民進行免費檢測，今日為油麻地臨時檢測中心運作的最後一日。（楊凱力攝）

有市民認為檢測中心應保持運作

林小姐指自己前幾天都要上班，今日才可抽空進行來測。她表示自己工作地方附近有人確診，所以前來檢測求安心；林小姐又認為檢測中心應保持運作，但不用太多中心，讓有需要市民進行檢測求安心。

應集中於星期六、日進行檢測 更方便市民

陳小姐亦同樣表示自己先前因工作都未能抽空進行檢測，所以到最後一日才前來檢測。陳小姐認為檢測中心應集中於星期六、日運作，因一至五不少市民都需要上班，而星期六、日會更方便。陳小姐亦表示自己亦有參與全民檢測，對兩次的服務都很滿意。

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