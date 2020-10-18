新冠肺炎｜居民反對華逸酒店成等候檢測中心　酒店指已暫停預約

本港新冠肺炎疫情反覆，本港今日（18日）新增4宗確診個案。衞生署公布，明日（19日）起租用青衣華逸酒店作為等候檢測結果中心，青衣藍澄灣有多個住戶於窗外貼上標語反對；而酒店網頁已暫停預約，惟酒店網頁則推出「零接觸服務包三餐住宿計劃 」，只限單人入住和至少連續入住14晚住宿，酒店職員表示，已向預約的顧客退錢，強調問題已解決。

青衣藍澄灣有多個住戶自發貼標語到窗外，反對屋苑內酒店成為檢疫中心。（郭子健Facebook相片）

青衣華逸酒店明日起成等候檢測結果中心

衞生署今日公布，明日（19日）起租用青衣華逸酒店作為等候檢測結果中心，為未能於同日取得檢測結果的入境人士，一般為下午或晚上抵港的乘客，提供住宿以等候檢測結果。

消息公布後，青衣區議員郭子健於Facebook指，青衣藍澄灣有多個住戶自發貼標語到窗外，反對屋苑內酒店成為檢疫中心。而Google地圖顯示，華逸酒店和藍澄灣為鄰近的建築群，並無街道阻隔，酒店與屋苑可互相對望，僅相距大約20米。

酒店網頁顯示暫停預約

華逸酒店網頁今日下午3時顯示，「華逸酒店現只提供14晚或以上免接觸住宿服務 （包括一日三餐膳食）。」若在網頁預訂一日房間，則會顯示「發生錯誤。若造成任何不便，敬請見諒。請檢查您的資訊並再試一次。」

記者其後致電華逸酒店，職員指今日已暫停任何預約，早前已預約的顧客亦已退錢。至於正在入住的顧客何時疏散，職員則表示不清楚，但強調問題已解決，又稱稍後再透露詳情。

「零接觸服務包三餐住宿計劃」最平500元一晚

然而酒店「特別優惠」的頁面顯示，提供顧客「零接觸服務包三餐住宿計劃 」，其中無WIFI的標準客房，每房每晚價格為500元（只限單人入住和至少連續入住14晚住宿）。計劃包括提供指定早餐，午餐和晚餐、零接觸服務，並設有獨立分體式冷氣等。