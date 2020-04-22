新冠肺炎｜富豪東方酒店首日轉等候檢測結果中心　料300旅客入住

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府日前宣布徵用九龍城的富豪東方酒店，今日（22日）起供海外返港人士等候檢測結果。首批旅客於下午3時57分乘旅遊巴抵達酒店，並直接於酒店門外讓旅客下車，目測人數約有10人，旅客座位無特別分隔。 其後於4時許再有三架旅遊巴抵達，共約20多名旅客。而酒店內有全副裝備醫護人員戒備，並帶領旅客進入酒店。於三架旅遊巴駛走後，食物環境衞生署有人員戴着面罩清洗附近街道。 衞生防護中心估計今晚有約300人入住該酒店，在機場留下深喉唾液樣本及獲發電子手帶、酒店房號後，直接送入酒店，預料明午有結果。

今日於酒店外有大批警員戒備，亦有警員巡邏，以及巡查車輛。（梁鵬威攝）

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政府日前宣布，全部抵港人士須在亞洲國際博覽館留樣本，今日起入境人士若要於亞博館通宵等候檢疫結果，便可暫時留宿富豪東方酒店，待有結果後才離開，以提供較佳的休息地點，並減低人群聚集的風險。

入住者不會獲發房間鎖匙

今日於酒店外有大批警員戒備，亦有警員巡邏，以及巡查車輛。首批約10人旅客於近下午4時抵達富豪東方酒店，有旅客手上持着佔用酒店房的條款書，上面寫有旅客須同意在住宿時不會發出不合理噪音，亦列明乘客不可離開房間，故不會獲發房間鎖匙；而住宿期間亦不會有房間清潔服務。

其後於下午4時15分、4時28分及5時再有三架旅遊巴抵達酒店，旅客中亦可見至少一名小童，手上亦戴有手帶。當中不少旅客帶同行李箱，而大部分旅客只戴上口罩，未見有保護衣等裝備。而酒店內職員及醫護人員亦穿上全套裝備，亦有職員互相向對方打氣及舉起拇指。另外，約下午近5時有聲稱是「衞生署送物資」人員帶同數盒消毒搓手液運到酒店內。