新冠肺炎｜獨居長者無手機被拒檢測　政府：會檢視流程及指引

《香港01》今日報道，有獨居長者今（18日）趁油麻地臨時檢測中心運作最後一日，欲趕「尾班车」接受病毒測試，卻因沒有手提電話而被拒之門外，批評政府做法不公。 政府夜晚發稿指，數名人士今日在未能提供流動電話號碼的情況下，在工作人員的協助下亦成功進行檢測，但會檢視相關流程及指引，日後再設立其他地區檢測中心時，進一步完善安排。

陳伯因欠缺手提電話作訊息傳送用，加上自己獨自生活，又沒有親朋戚友可借電話作登記，所以未能進行檢測。（楊凱力攝）

《香港01》記者今到油麻地臨時檢測中心視察期間，遇上一名家住藍田、領綜援的伯伯跨區到來接受檢測。由於他沒有手提電話，加上獨居，沒有家人朋友可代為登記，最終被檢測中心職員拒之門外，白行一趟。他指「老人家唔一定有手機」，平日甚少有人打電話給他，即使有手機自己亦不懂得使用，收到訊息亦不懂查看，認為欠缺手提電話而未能檢測「唔公平」。

政府：會檢視流程及指引

政府夜晚發稿解釋，市民參與是次臨時檢測安排毋須預先進行網上預約登記，只須直接到檢測中心即場登記便可；待樣本檢測有結果後，電腦系統會發放短訊到登記人的流動電話號碼，通知其檢測結果。

發言人表示，市民若未能提供流動電話號碼，在場工作人員會提供協助，令他們能夠接受檢測；又指數名人士今日在未能提供流動電話號碼的情況下，在工作人員的協助下亦成功進行檢測，會檢視相關流程及指引，日後再設立其他地區檢測中心時，進一步完善安排。