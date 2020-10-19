運房局擬停推「空置稅」　施永青指政策屬政治姿態　料影響不大

特首林鄭月娥於2018年推行對一手貨尾單位徵收額外差餉，即「空置稅」。不過，運輸及房屋局早前表示，因應經濟情況，考慮暫時不再推動「空置稅」。 地產代理集團創辦人施永青於港台節目《千禧年代》稱，「空置稅」本身對樓市幫助不大，是「政治姿態」。他認為政府停推措施為穩定本港樓價，認為影響不大。本土研究社姚政希稱，政府自去年年底起改變房屋政策整體方向，收回壓抑樓價的措施；他又指，根據他們過往調查，停推政策料少21億元稅收。

政府指，因應經濟情況，考慮暫時不再推動空置稅。（資料圖片）

施永青：措施本身功效不大 停推不會有大影響

地產代理集團創辦人施永青稱，推出「空置稅」對樓市幫助不大，因大部分樓盤於入伙前賣出七成至八成，而香港於賣樓方面較外國積極，故推出空置稅為「政治姿態多於實際效益」。他又指，政府停推空置稅為穩定樓市，指由於措施本身功效不大，故停推對市場同樣不會有大影響。

本土研究社姚政希於同一節目上稱，政府不是於上周才決定停推政策，認為政府在去年年底起，轉變房屋政策的政體方向，包括收回壓抑樓價的措施。他指，根據本土研究社早前調查，估計停推措施將令本港少約21億元稅收。他認同，政府選擇暫停修例為穩定樓市。