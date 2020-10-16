運房局考慮暫停一手空置稅審議　地建會梁志堅︰不是合適時機推出

2018年6月行政長官林鄭月娥推出六項房屋政策（俗稱「娥六招」），當中對發展商最具殺傷力為徵收一手樓空置稅。不過有報導指出，運輸及房屋局局長陳帆初步通知立法會內務委員會主席李慧琼，正考慮暫停一手樓空置稅的立法工作。意味該政策或已「壽終正寢」，而特首早前聲稱「絕不走數」的承諾亦被打破。

政府在2018年推出六項房屋政策，其中一項為徵收一手樓空置稅，原因是已落成樓宇但仍未售出的一手私人住宅單位數目持續上升，並不理想，有住宅單位囤積的情況，政府原意促使發展商加快一手私人住宅單位的供應。

政府建議修訂《差餉條例》（第116章），就空置的一手私人住宅單位徵收「額外差餉」。發展商需在一手住宅單位獲批入伙紙達12個月，向政府申報使用情況，如單位空置逾半年，發展商便需要支付應課差餉租值的兩倍，約相等於樓價的5%。而在2019年9月，徵收空置稅的相關法案刊憲，並交由立法會審議。

發展商：暫停一手樓空置稅立法工作屬好事

對於當局考慮暫停一手空置稅草案審議工作的消息，身兼地產建設商會執委會主席的會德豐地產主席梁志堅表示，目前經濟環境較空置稅提出時的情況更差，坦言不是合適時機推出相關稅項，擱置相關措施屬「好事」。

他又認為，政府由一開始已經不應該推出相關措施，因過去多年來一直沒有發展商刻意囤積居奇，只是部分發展商在興建項目時遇到阻礙，才導致取得預售樓花文件後，銷售步伐仍較慢。此外，他又指出，部分發展商放慢銷售，主要因為「買地難」，土地儲備難以增加土地儲備。

會德豐地產常務董事黃光耀則認為，過往發展商都是積極推售一手單位，而暫停相關草案立法工作，料可消除一手空罩稅對市場所產生之不明朗因素。

至於麗新發展(0488)高級副總裁潘銳民表示，暫停一手樓空置稅立法工作對發展商來說是好消息，因其推盤步伐將沒有限制，不用「急住推盤」，又認為政府此舉是因應市場變化而作出的決定。

不過他預計，未來6個月樓市走勢將會較平靜，不會向上調整，因此即使沒有空置稅，發展商也不會刻意放慢推盤步伐。

測量師料發展商投地取態不會太保守

普縉集團執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典認為，若空置稅正式擱置，估計發展商「冇咁頭痕」，未來山頂文輝道豪宅地皮招標時，投標價不會太保守。