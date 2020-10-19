新冠肺炎｜華逸酒店成等候檢測中心　區議員斥政府先斬後奏

新冠肺炎疫情反彈，衞生署公布日前公布，將於今日（19日）起租用青衣華逸酒店作為等候檢測結果中心。鄰近的私人屋苑藍澄灣日前有居民反對徵用酒店。 葵青區區議員郭子健今日於港台節目《千禧年代》上稱，私人屋苑藍澄灣鄰近華逸酒店，步行距離少於一分鐘，而旅客離開酒店時需要經過屋苑大堂。他又批評政府「先斬後奏」，一直未有就選址回覆他們。

青衣藍澄灣有多個住戶自發貼標語到窗外，反對屋苑內酒店成為檢疫中心。（郭子健Facebook相片）

葵青區區議員郭子健於節目上指，華逸酒店與藍澄灣相鄰，兩者步行距離少於一分鐘；而旅客需要離開酒店時，需要經過屋苑大堂，加上屋苑內有好多通道，現時仍未知會否預留通道給等候檢測結果人士使用。他說，由於不知等候結果的人士情況，包括難確保有否戴好口罩等，加上一旦有確診者，其潛伏期將會留在酒店範圍，憂有感染風險。

自上周起已有消息指會徵用華逸

他指，自上周初起有消息指會徵用華逸酒店，但政府一直未有就此回覆區議員或諮詢居民，批評政府「先斬後奏」。他認為有不少酒店遠離民居，而政府亦應說清楚接送旅客的安排等。

衞生署日前公布，今日起租用青衣華逸酒店作為等候檢測結果中心，為未能於同日取得檢測結果的入境人士，一般為下午或晚上抵港的乘客，提供住宿以等候檢測結果。青衣藍澄灣有多個住戶自發貼標語到窗外，反對屋苑內酒店成為檢疫中心。

居民指只有小巴接駁港鐵站 憂增感染風險

藍澄灣湯女士於節目上指，酒店與藍澄灣距離太近，加上只有一架小巴接駁港鐵站，認為旅客離開時會增加傳染風險，她又擔心旅客會到屋苑附近的快餐店用膳，容易導致交叉感染。她說於近兩日才獲悉酒店被徵用，批評政府將風險放到居民身上。

另一名居民袁先生認為，問題在於政府未有公布分隔居民同旅客的安排，他指出酒店大門正對部分屋苑單位，「一開門就對民居」。此外，他又指酒店可直達藍澄灣商場，加上屋苑與酒店共用空中花園，而政府無規限等候結果的旅客不可到處走動，難確保有人會自行到公眾地方。

曾於荃灣帝盛酒店等候檢測結果的陳女士指，當時有專車送往酒店，而等候結果時職員會提供飯盒等，「無機會出街」。她又指，離開時酒店有安排的士離開，認為安排很好。

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