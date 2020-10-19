男生涉推跌老婦案｜被捕大叫手足救我　辯方稱只向警說：對唔住

17歲男學生，涉嫌在去年11月11日「大三罷」行動當天，被警員追捕時推跌一名老婦，被警方制服時拒捕，案件今(19日)在東區法院開審。警員作供時指被告逃跑時雙手推跌一名迎面而來的婆婆，之後自己絆倒被捕，惟被告不斷掙扎及大叫「手足救我」，至被鎖上手銬才被制服。辯方卻指被告被捕時沒有傷，被捕後頭部有血腫，又指被告沒有大叫，只是向警方說過：「對唔住。」警員否認。

姓梁17歲被告被控一項普通襲擊罪，及一項抗拒警務人員罪，指他2019年11月11日在港島康山花園8座附近襲擊女子周月雲；及在上述地點抗拒正在執行職務的警員尹浩雲。

見4至6名黑衣人聚集

警員尹浩雲供稱，當日清晨六時許與同袍乘巡邏車至康山花園附近，見4至6名黑衣示威者聚集，他們見巡邏車後即各散東西，尹與4名同袍立車追截；被告當時頭戴黑帽及背着背包，他懷疑其背包內藏有非法工具，遂集中追截被告。被告沿英皇道往北角方向逃走，至康山花園第九座有蓋行人路處時，迎面遇到一名婆婆。尹指被告用雙掌推跌婆婆，令她向後跌倒，臀部落地。被告轉入康山花園小路，未幾自己絆倒在地，尹即上前按著被告，同袍亦趕至幫忙。

17歲姓梁被告在傘陣掩護下離開。(呂樂謙攝)

被制服大叫手足救我

尹稱被告初時並無反抗，但當他以普通襲擊罪拘捕被告時，被告突然大聲叫：「我無野講」、「手足救我，唔好揼低我」，之後手腳又不停向後掙扎。尹警告被告冷靜後不果，故為他戴上手銬才成功制服，並加控他拒捕。

辯方質疑尹看不到推人情況

辯方盤問尹時質疑尹沒有清楚看到被告碰倒婆婆的情況，又指該處沒有燈光，尹在被告身後，不可能見到被告手部動作，尹不同意，並稱他在被告的側後方，能見到被告手踭有張開，並指當時已天明，附近大廈大堂亦有光線。辯方指，被告只是將雙手收於胸前閃避婆婆但失敗，其右手臂才會撞到婆婆；尹不同意。

警員尹浩雲稱被告17歲姓梁被告被捕時不斷掙扎及大叫手足救我。(呂樂謙攝)

被告頭皮有血腫

辯方引述被告的驗傷報告，指被告右上頭皮有血腫，質疑同場的防暴警曾用警棍擊打他的頭部四次，又用腳踏向被告頭部。尹否認有警員曾襲擊被告，不知被告為何會受傷，估計被告跌倒在地時弄傷。辯方又稱，被告被制服後根本沒有大聲叫喊，手腳亦沒有反抗，只是對警員說：「對唔住。」尹則堅稱被告確有反抗，但承認被告沒有接觸到他。

辯方質疑婆婆口供內容

為受襲婆婆錄口供的警員徐昌傑供稱，婆婆指被告跑到她面前約1米時，推向她心口位置令她跌倒，她跌倒後見被告繼續逃跑至康山花園八座附近，被警方制服。辯方指婆婆無受過任何教育，指徐在尹口中得知案情後，安在婆婆的口供之內；徐否認。

案件編號：ESCC 716/2020