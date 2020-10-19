打卡新地點｜堅尼地城卑路乍灣海濱休憩用地今啟用　24小時開放　

中西區的海濱長廊陸續開放予市民，發展局指位於堅尼地城城西道的卑路乍灣海濱休憩用地由今日（19日）起全面開放，為市民提供24小時的消閒空間。 休憩用地佔地5900平方米，有全長172米的海濱長廊、有由卡板搭建的活動平台和座椅，並設有寵物角及由非政府機構營運的社區園圃。

卑路乍灣海濱休憩用地的海濱長廊於去年3月率先開放。（發展局Facebook圖片）

卑路乍灣海濱休憩用地位於堅尼地城城西道，連接西區副食品批發巿場段的海濱長廊，及堅尼地城臨海路段。發展局指，前身為公眾貨物起卸區的休憩用地由海濱長廊和相連休憩用地組成，佔地約5900平方米。

除於去年3月率先開放、全長172米以板道搭建的海濱長廊外，休憩用地包括中央位置的多用途空間，其活動平台和座椅由運貨時用的卡板搭建，可以隨意拼湊組合。用地亦設有寵物角，市民可帶同牽繩的寵物入內。

社區園圃明年逐步開放

此外，約2000平方米的毗鄰休憩用地內陸地段，由非政府機構「堅．農圃」營運開放式社區園圃，是全港首個結合水耕、魚菜共生和有機耕種的都市休閒農場。首階段設施包括戶外教室、多用途空間和種植架，亦於今日起一同開放；一系列的農耕體驗活動和課程將會陸續推行，社區園圃的餘下部分預計明年逐步開放。