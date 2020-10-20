7至9月失業率升至6.4%　失業大軍逼近26萬人

第三波新冠肺炎疫情似趨於緩和，本港個案劇增期間，政府曾一再收緊防疫措施，包括晚市禁堂食、二人限聚令等，令不少行業再次受衝擊。政府今日（20日）公布失業率最新數字，7月至9月的失業率由6.1%升高至6.4%，追近16年新高。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於3.8%的水平。 另外，失業人數（不經季節性調整）由6月至8月的24.8萬 人，上升至7月至9月的25.9萬人，增加約1.15萬人。

根據政府統計處今日公布最新勞動人口統計數字，經季節性調整的7月至9月失業率上升至6.4%，較上一期數字6.1%有所上升，而就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於3.8%的水平。

就業率不足上升集中餐飲服務業、藝術、娛樂及康樂活動業

與6月至8月比較，在7月至9月期間，大多數主要經濟行業的失業率均見上升，其中零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的上升。就業不足率方面，下跌主要見於運輸業和教育業，而上升則主要見於餐飲服務活動業和藝術、娛樂及康樂活動業。



總就業人數由上一期的364萬人，下跌至7月至9月的362.4萬人，減少約1.56萬人。同期的總勞動人口亦由388.8萬 人下跌至388.4萬人，減少約4,200人。失業人數則由24.8萬人上升至25.9萬人，增加約1.15萬人。就業不足人數方面，上一期的數字為14.9萬人，與今期數字大致相若。

羅致光：失業率接近16年高位

勞工及福利局局長羅致光評論最新失業數字時表示，在本地第三波疫情下，特別是在7月及8月份，勞工市場在2020年第三季全季合計惡化，但由於本地疫情在9月減退，勞工巿場面對的壓力在季末有穩定跡象。同時，「保就業」計劃繼續提供支援作用。經季節性調整的失業率在2020年7月至9月較6月至8月上升0.3個百分點至6.4%，為接近16年來的高位，就業不足率則維持於3.8%。總就業人數的按年跌幅擴大至5.8%，勞動人口的按年跌幅維持於2.1%。



他指出，按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在較上一期急升0.8個百分點至11.7%，為受沙士沉重打擊後的高位，就業不足率上升0.4個百分點至6.3%。其中，餐飲服務活動業的失業率和就業不足率分別急升至15.2%及9.5%。建造業的失業率和就業不足率仍然高企，分別為10.9%和8.3%。與此同時，多個其他行業的失業情況惡化，尤其在藝術、娛樂及康樂活動業。

勞工及福利局局長羅致光。（盧翊銘攝）

羅致光：勞工市場在短期內仍將面對壓力

展望未來，羅致光說，由於整體經濟狀況依然疲弱，加上全球疫情仍在變化，勞工市場在短期內仍將面對壓力。政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括一系列保就業及創職位的措施，以幫助保障員工就業。政府會繼續密切留意相關情況。

他指出勞工處將於10月28及29日在修頓室內場館舉行「灣仔招聘會」，屆時有超過40個僱主參與。隨着疫情放緩，勞工處自九月初已逐步恢復於勞工處的就業中心舉辦地區性招聘會及於行業性招聘中心舉辦招聘活動。與此同時，勞工處會繼續接收及發布來自不同行業的職位空缺資料，這些空缺適合不同學歷及工作經驗的求職人士。求職人士可使用勞工處的網上平台（如「互動就業服務」網站）獲取就業資訊。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼