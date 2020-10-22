房協停車場引車牌識別系統　停泊充電位要額外收費　每小時10元

電動車充電設施嚴重不足，使不少車主卻步。為防止有人濫用電動車充電位，房協表示，已進一步加強車牌識別系統，當有車輛使用充電車位時，除了要收取泊車費時，亦要額外收費每小時10元。系統會自動識別車牌號碼，並記錄充電時間，當他們出閘時，可用八達通一次過付款。 房協指，今次是本港首次將車牌識別技術應用在電動車充電車位，已在轄下6個停車場的電動車充電位加設智能收費系統，現正逐步推展至轄下其他13個停車場，預計2021年首季完成。

房協指，為防止有人濫用電動車充電位，當有車輛泊在充電位，無論有否充電，都會額外收費每小時10元。（歐嘉樂攝）

房協在2019年起，先後在6個停車場內的電動車充電位加設智能收費系統。當有車輛泊在充電車位，無論有否充電，在早上8時至晚上11時期間，都會額外收費每小時10元。

充電器上的車牌識別鏡頭，將會自動識別車牌號碼，並記錄充電時間。當車主出閘時，系統會自動識別車牌號碼，並會顯示時租泊位費用及充電費用，駕駛者可在出口閘用八達通一次過付款。

每輛車平均須額外付約60元

房協商業租務高級經理徐勛解釋，由於有大廈「不夠電」，故不能每個車位都安裝充電器。他說，本港充電設施不足，不單有非電動車佔用充電車位，甚至電動車充足電源後仍不駛開，故利用額外收費，可使充電位更用得其所。徐指出，每輛電動車平均充電約需6至7小時，即額外須付60至70元。

他形容，額外收費10元並不多，房協因此需要支付的電費隨時更貴，「(充電費)有少少折扣，因為我哋想鼓勵啲人使用，但同時有需要管理設施。」

房協商業租務高級經理徐勛表示，利用額外收費，可使充電位更用得其所。（歐嘉樂攝）

將再推展至13個停車場

房協又指，現時喜薈、悅海華庭、悅庭軒、欣榮花園、曉峰灣畔、英皇道1063號的停車場，已在電動車充電位加設了智能收費系統，房協日後會推展至轄下其他13個停車場，預計2021年首季完成。上述19個停車場共有35個電動車充電車位，改裝每個停車場需約20萬元。

此外，房協又在2018年起，為轄下44個停車場增設車牌識別系統，車輛駛至停車場入閘口時，鏡頭已能記錄車牌號碼及入閘時間，毋須拍卡；出閘時，月租車主亦無須拍卡，時租車主則以八達通繳費。當中有16個停車場已完成加裝工序，另有28個將於2021年首季或之前完成。