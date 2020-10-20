錯誤處方抗生素　西醫陳國禎專業失當罪成　停牌一個月緩刑一年

西醫陳國禎涉嫌於2017年，在已知病人對抗生素盤尼西林過敏的情況下，仍錯誤處方相關藥物，致病人出現皮疹。醫委會今日（20日）召開紀律聆訊，裁定陳國禎專業失當罪成，判處除名一個月，緩刑一年，並需完成藥物安全和病歷相關的課程。

案情指，女病人因喉嚨痛，流鼻涕和咳嗽，於2017年5月在母親陪同下，到陳國禎的診所求診。事主母親曾表示，病人過去曾服用盤尼西林後，出現過敏反應。

翌日女病人在服用藥物後出現皮疹，到長洲醫院急症室求診，醫護人員指病人曾服用盤尼西林的同類型藥物。其後，病人母親致電陳國禎詢問，獲「不同意」的回應，因此向醫委會提出投訴。

醫委會今召開聆訊，陳國禎承認涉專業失當。辯方求情時稱，陳今年已年屆75歲，育有兩名兒子，在長洲服務街坊30年，每日須來回兩小時工作及回家。陳已向事主道歉，承諾以後不會再犯相關錯誤。

陳國禎承認控罪，稱今年已75歲，在長洲服務街坊30年，每日須來回兩小時工作及回家。（歐陽德浩攝）

因求診人數多犯下錯誤

醫委會研訊小組表示，即使小劑量的藥物，亦可能觸發過敏反應，甚至有機會危及生命安全。而陳國禎於2019年2月，曾向初步調查委員會解釋，當時的錯誤因求診人數眾多和工作壓力所致。小組認為，被告人應為每個患者，騰出足夠的時間問診。

研訊小組又指，被告人填寫的病歷殘缺，沒有病史和體格檢查等細節，所有醫生均有責任維護真實、充分，清晰的醫療記錄，因此強烈提醒被告人改善病歷。

但研訊小組讚揚他坦率承認罪行，以及整個調查過程中充分配合。因此認為被告人已吸取教訓，但需確保將來不會犯下相似的不當行為；故判處除名一個月，緩刑一年，並需完成藥物安全和病歷相關的課程。