西醫林崇禮無向患者解釋疑長惡性腫瘤　停牌一個月緩刑一年

外科專科醫生林崇禮涉嫌於2016年沒有注意醫院報告，未向女患者表明疑長惡性腫瘤，因而沒有安排治療和手術。後來患者經同樣是醫生的朋友得悉自身情況，其家屬向醫委會提出投訴。 醫委會今日（28日）召開紀律聆訊，裁定被告林崇禮專業失當，判處除名一個月，緩刑一年，並交由教育及評審委員會決定其專業資格。

醫委會今日（28日）召開紀律聆訊，裁定被告林崇禮專業失當，判處除名一個月，緩刑一年，並交由教育及評審委員會決定其專業資格。（歐陽德浩攝）

案情指，女患者於2016年3月23日，因乳頭溢血的徵狀向被告咨詢，經評估後被告轉介患者到聖德肋撒醫院，進行MRI（磁力共震掃描）。當時醫院的報告結果指出，患者右乳房有疑似惡性腫瘤，然而2016年4月1日患者覆診時，被告卻沒有注意報告的內容，誤以為是良性腫瘤，因而沒有安排治療和手術。

其後，患者經同是醫生的朋友得悉自身情況，其家屬亦向醫委會提出投訴。雖然被告向患者坦誠道歉，並願意安排治療，但患者不接受及認為被告不能信任，向其他醫生求醫。

因年事過高身體不適 選擇不來聆訊

被告今日沒有親自出席聆訊，其代表律師代為道歉，被告年事已高，今年3月亦一度因身體不適而延遲聆訊，其家人擔心身體情況，不願他感受壓力，所以選擇不出席聆訊。

代表律師亦代為承認控罪，但求情指，被告執業52年首次看錯報告，重犯機會不大，並附有分別認識被告30年的醫生及病人朋友寫信，表示被告值得信任。

林崇禮今日沒有親自出席聆訊，其代表律師代為道歉，被告年事已高，今年3月亦一度因身體不適而延遲聆訊。（歐陽德浩攝）

醫委會研訊小組主席劉允怡指，被告沒有履行對女患者的專業責任，因此裁定被告專業失當，判處除名一個月，緩刑一年，並交由教育及評審委員會決定其專業資格。他建指，雖然被告曾被裁定專業失當，但兩個案件的性質不同，因而不影響判決。

但劉強調，紀律處分主要目的並非懲罰被告，而是保護公眾免受不適宜從事醫學工作的人士傷害，冀通過高標準維護公眾對醫學專業的信心，保持行業的良好聲譽。

2016年曾被裁定專業失德

據過往資料指，林崇禮於2016年曾被醫委會裁定專業失德，並向他發警告信，但不會刊憲。當時他被指沒有知會女病人，便安排同為醫生的女兒林嘉慧，為病人進行痔瘡結紮手術。