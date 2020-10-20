失業率升至6.4%　學者料年底或再現裁員潮　工會促設援助金

新冠肺炎疫情打擊各行各業，最新一季失業率升至6.4％，為接近16年來的高位，就業不足率則維持於3.8%，失業人數增至25.9萬人。有學者認為，失業率短期內仍會繼續上升，保就業計劃完結後，即年底或有機會再出現「裁員潮」，屆時失業率有機會升至7%。 有工會直指，接近26萬的失業人數誇張，促政府盡快推出針對失業人士的支援措施。

零售、住宿及膳食服務業合計的失業率升至11.7%。（資料圖片）

根據政府統計處數據，與6月至8月比較，在7月至9月期間，大多數主要經濟行業的失業率均見上升，其中零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的上升。就業不足率方面，下跌主要見於運輸業和教育業，而上升則主要見於餐飲服務活動業和藝術、娛樂及康樂活動業。

學者：保就業計劃完結後或現裁員潮

​中大商學院高級講師李兆波相信，失業率短期內仍會持續上升，料下期升幅相若，「仍然好黑暗，見唔到曙光。」他說，第二期補就業計劃補貼期為9至11月，不少僱主沒繼續申請，選擇裁員節流，今期失業率反映到相關情況，加上兩期的就業不足率維持3.8%高位，相信僱主仍在持觀望態度，料保就業計劃結束後，即年底或出現「大刀闊斧」的裁員潮，屆時失業率有機會上升至超過7％。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量則認為，7月至9月疫情至為嚴峻，政府針對人群聚集、食肆、娛樂埸所等，實施較嚴厲的防疫措施，故部分行業大受影響。他認為，即使第四波疫情再襲，相信防疫措施不會重返最嚴厲階段，認為年尾未必會出現裁員潮。

中大商學院高級講師李兆波認為可再推出保就業計劃，但需針對性地做。（資料圖片）

人力資源顧問：失業率上升幅度意料之內

資深人力資源顧問周綺萍認為，失業率上升幅度是意料之內，亦反映疫情影響，「特別係關乎人群聚集的行業。」周指，4000多名僱主沒繼續申請計劃，「唔申請一定有原因，其中一個就係裁員。」她預料，短期內亦會持續上升，不過，她認為保就業計劃完結後，即12月才會出現真正的裁員潮，屆時失業率有機會上升至7至7.5%。

資深人力資源顧問周綺萍。（資料圖片）

失業人口逼近26萬 工會促設援助

職工盟主席吳敏兒認為，失業人數逼近26萬，直言數字「誇張」，惟仍未完全反映打工仔苦況，包括放無薪假、收入大減的人士。國泰一早已預告裁員，她擔心其他企業亦會相繼宣布，「9月仍然係到計數，10月就見真章。」促政府設失業援助金，針對性地幫助失業人士。