新冠肺炎｜印度領館人員誤獲豁免檢疫　張竹君指已提醒謹慎處理

本港疫情持續，政府今（20日）宣布周五（23日）起讓持牌旅行社舉辦本地遊旅行團，每團人數最多30人；參與婚禮人數增至最多50人。被問及放寬後的傳播風險，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，放寬措施視乎實際情況而定，若有參與者確診，則要視乎彼此之間接觸，再決定同行者需否檢疫。 此外，有印度領事館人員抵港獲准免檢疫後確診，衞生署昨認出錯。張竹君解釋，前線工作人員在查閱文件時，誤以為屬豁免人士，已提醒同事要謹慎處理。

政府宣布周五（23日）起讓持牌旅行社舉辦本地遊旅行團，每團人數最多30人。(資料圖片／李澤彤攝）

食物及衛生局局長陳肇始今日宣布，政府將在本周五起讓持牌旅行社舉辦本地遊旅行團，每團人數最多30人；旅客在用餐以外需要全程戴口罩；交通工具的人數上限為座位的一半，以減低感染風險。

被問及參與本地遊的傳播風險，以及若同團有成員確診，需否全團檢疫。張竹君表示，放寬措施需視乎實際情況而定，相信部分措施放寬後，有助振興經濟及讓市民恢復部分社交活動，只要保持個人衞生，有助防止疫情傳播；若有參與者確診，視乎個案之間的接觸，再決定哪些人屬緊密接觸者。

至於目前有否條件放寬戶外四人限聚令，她指要視乎局方安排，估計會逐步放寬。

錯誤豁免強制檢疫 張竹君：已提醒謹慎處理

此外，衞生署昨承認印度領事館人員抵港後，被錯誤豁免強制檢疫，就有關檢疫安排有誤致歉。張竹君解釋，前線工作人員在查閱文件，誤以為他屬豁免強制檢疫人士，由於豁免檢疫的文件及人士類型眾多，已再次提醒同事要謹慎處理，若有不確定情況須通知主管核實。