新冠肺炎｜確診OL港島東中心醫學美容Neo Derm任文職　源頭不明

新冠肺炎疫情未平，衞生署今天（20日）公布新增5宗確診個案，當中源頭不明的本地個案患者是一名32歲女子，於太古港島東中心任文職。多名於港島東中心下班的市民向記者透露，確診者位於大廈67樓工作，而記者在現場發現，67樓是醫學美容公司「Neo Derm」稱用樓層。 太古地產發言人確認，港島東中心67樓租戶指其有一名員工接受新型冠狀病毒檢測呈陽性。 「Neo Derm」旗下的品牌包括「dermes」、「reenex」、「bioderma」等。記者向Neo Derm查詢該公司是否有員工確診，正待回覆。

多名於港島東中心下班的市民向記者透露，確診者位於大廈67樓工作。記者在現場觀察，發現必須在37樓大堂轉乘電梯，共乘搭兩次才可到達高層，而67樓則是一間醫學美容公司「Neo Derm」。

港島東中心接待處職員指，沒收到大廈有確診者的通知；她於今早工作至黃昏，仍沒有衞生署相關職員進入大廈。在該商廈工作的胡先生指，今早從公司電郵獲得消息，雖然他於低層工作，乘搭的升降機與高層不同，但仍感到擔心，例如在電梯按鍵時以紙巾阻隔。

胡先生指，今早從公司電郵獲得消息，雖然他於低層工作，乘搭的電梯與高層不同，但仍感到擔心，例如在電梯按鍵時以紙巾阻隔。 （歐陽德浩攝）

太古地產指患者上周五最後上班

太古地產發言人表示，太古坊辦事處昨晚（19日）接獲港島東中心67樓租戶通知，指其有一名員工接受新型冠狀病毒檢測呈陽性。租戶指該名員工於辦公室最後工作日期為上周五（16日）。有關租戶已安排於其辦公室進行全面清潔及消毒。太古坊辦事處亦已隨即安排於大廈的主大堂，所有停車場升降機、扶手電梯、相關升降機及有關樓層的通風系統進行全面清潔消毒。

「Neo Derm」旗下的品牌包括「dermes」、「reenex」、「elyze」、「bicelle」、「bioderma」等。

記者在現場發現，港島東中心67樓是一間醫學美容公司「Neo Derm」。（歐陽德浩攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今天在記者會表示，確診的32歲女子在本月16日發病，感到「發冷發熱」，她住在西灣河嘉亨灣一座，於港島東中心任職文職工作，但不需見客，同公司100人需接受檢測，坐得較近的2、3名同事也需檢疫，建議該公司停業14日進行大清洗。

《香港01》記者傍晚前往32歲確診女OL位於西灣河嘉亨灣視察，與確診女子居於同一座的住户Juby直言非常擔心，因需要共用升降機，憂慮會有中招風險，但他不知悉確診者居於甚麼樓層。他表示，大廈管理處有貼出告示，告知有住戶確診，亦有進行大清潔，他會時刻戴好口罩，亦常備消毒噴霧，隨時清潔。

住户Mandy表示，會減少出入公共空間或使用公家設施，例如健身室及公園，如有病徵會前往求醫，以求安心。