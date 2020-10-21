居粵港人可於港大深圳醫院覆診　港府強調醫院系統與醫健通不互通

政府早前宣布，將為受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，未能回港覆診、住在廣東的醫管局病人，安排他們於香港大學深圳醫院覆診。 食物及衞生局今日（21日）表示，病人可向醫健通的電子健康紀錄統籌處索取病歷複本，並授權轉交病歷至港深醫院，當局強調港深醫院與醫健通不會有「系統上對接」，港深醫院亦不能直接取覽醫健通當中的任何病人資料，重申今次安排不會增加醫健通的私隱及資訊保安風險。

受新型肺炎疫情影響，有部份住在內地的醫管局病人受出入境限制影響，未能如期回港覆診，港府早前公布，將開設1.38 億元的專項基金推出特別支援計劃，約2.8萬居粵港人若疫情前已預約專科或普通科門診覆診，可改於香港大學深圳醫院覆診。立法會議員莫乃光關注，內地醫護人員將如何取覽病人於醫管局的病歷紀錄，以及過程中的私隱及資訊保安風險。

食物及衞生局局長陳肇始書面回覆查詢時表示，參與該計劃的病人若已參與醫健通系統，病人可向紀錄統籌處提出查閱資料要求，索取一份病人於醫健通上的病歷紀錄複本， 並授權轉交至港大深圳醫院作診症時使用，紀錄統籌處會統一處理，並安排把病歷紀錄複本按病人授權轉交至港大深圳醫院。

食衞局：港深醫院不能直接取覽醫健通中任何病人資料

當局強調，只會按病人的授權及要求複製個別病人的病歷，而由於港深醫院並非醫健通系統的醫護提供者，不能直接取覽醫健通中的任何病人資料， 其電腦系統亦不會跟互通系統有任何對接。當局重申，上述有關病歷傳送的安排不會增加互通系統的私隱及資訊保安風險，港府亦會每兩年評估醫健通的安全風險。

至於保安方面，當局稱會以不同密碼加密病人的病歷，並經安全電子渠道，採用公開金鑰基礎建設技術，將文件送交港大深圳醫院的獲授權人士。港府亦會要求港深醫院須妥善及安全使用病人病歷，並採適當保安措施，港深醫院於今次計劃完結後，須在獲病人同意下妥善處理其病歷。