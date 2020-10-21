國泰裁員｜管理層稱傷感　指每月削5億現金支出後可持續營運

國泰航空今（21日）正式公布重組方案，包括裁減5300名駐香港員工，國泰港龍航空將會停止營運。國泰主席賀以禮、行政總裁鄧健榮於視像記者會表明，「國泰港龍」品牌未來將不會重新經營，集團會集中發展國泰及香港快運。 鄧健榮亦指，國泰會繼續於亞太地區發揮航空樞紐作用，加上本港航空業於大灣區扮演重要角色，對前景仍充滿信心。鄧健榮則承認，國泰目前的現金流「健全」，但指每月現金支持15至20億港元難以持續下去，故需要「果斷重組」。

國泰主席賀以禮及行政總裁鄧健榮，今日(21日)召開網上記者會，交代重組方案。(記者會截圖)

賀以禮在記者會表示，國泰作為本港航空樞紐的公司，將會繼續「謙遜地」服務人群。他預料，明年上半年可恢復少於四分一客運力，強調國泰現時沒有籌集資金需要。他又稱，對未來仍有信心，國泰未來會繼續服務香港，相信仍有機會發展。賀表示，完全結束國泰港龍品牌後，未來將聚焦發展國泰及香港快運。

鄧健榮指，國泰目前現金流「健全」，但每月現金淨流出量龐大，現金消耗以逐月15至20億港元計，即使過去數個月已採不同方式節省現金流失，但承認有關金額無法長期負擔，需要「果斷重組」，強調是經過多番考慮下得出的艱難決定。

他又提到，現時資產負債表強，借貸率低，6月已進行資本重組安排，目前未有籌資需要，他同時感謝股東支持，持股量不變，公司過去一段時間亦無接獲收購合併的要約。

被問到國泰對航空業前景看法，鄧健榮則表示，對於是次重組決定感到傷感，但仍對航空業及本港充滿信心，表明國泰將一如既往盡力發展，亦會繼續於亞太地區發揮航空樞紐作用，加上本港航空業於大灣區扮演重要角色，對將來前景仍有信心。