國泰裁員｜陳帆哽咽：對員工失業感難過　投資非只為單一公司前景

國泰航空今日（21日）公布，將實行大規模裁員計劃，削減8500個職位，未來數周將裁減約5300名駐港員工。運輸及房屋局局長陳帆今日於立法會回應事件時，一度哽咽表示對數千人將會失業感到難過。 他指，今年6月對國泰的注資是一個投資安排，期望有回報，並希望保護香港國際航空樞紐的地位，維持香港長遠競爭力，非為單一航空公司而作出。

陳帆指，今次事件令數以千計員工失去工作，政府已明確要求，國泰在作任何業務重整時，都須顧及香港國際航空樞紐的地位，以及潛在影響，並盡可能照顧員工福利、維持核心團隊人才，確保日常營運，日後航空業復甦時，也有充分準備，整裝再上。

被問到政府於今年中向國泰注資二百多億元，是否就此坐視國泰裁員，一句「商業決定」就算。陳帆重申，今年6月對國泰的注資是一個投資安排，期望有回報，並希望保護香港國際航空樞紐的地位，維持香港長遠競爭力，非為單一航空公司而作，政府也無意參與國泰日常營運。對於政府會否進一步介入或要求國泰採停薪留職等替代安排，陳帆未有正面回應，只表示大家可看國泰的發布會。

陳帆坦言，國泰港龍這間香港固有品牌就此停運，相信大家都感到惋惜，數千人失去工作，他也感到難過。說到此時，陳帆開始聲音沙啞，似有哽咽，但指疫情下這亦是一個現實。