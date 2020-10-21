國泰裁員｜國泰「屠龍」波及旅客　12班今日出發港龍航班全取消

新冠肺炎疫情下，航空業陷入史無前例的「冰河時期」，國泰航空今早（21日）宣布港龍航空今日起停止營運，原定由香港出發或抵港的12班國泰港龍航機亦突然全部取消，令旅客行程受阻。 國泰今早發通告指，將根據機票行程，為乘客提供機票尚未使用部分的退款，或安排轉乘國泰航空(CX)其他航班。消委會表示，留意到相關事件，認為國泰有必要馬上及主動聯絡，將在未來數天出發的港龍乘客，或已購買港龍機票的乘客，並作出適當安排。

國泰今宣布重組計劃，當中包括宣布港龍即日起停止營運，令港龍品牌頓成歷史，殺旅客一個措手不及。

國泰港龍今日原定由香港出發的6班航班全部取消，當中包括上午7時30分出發往北京的KA900、上午7時55分出發往廣州的KA782、上午10時出發往成都的KA886、下午4時出發往上海的KA896、下午5時50分出發往福州的KA662，以及下午5時55分出發往廈門的KA600。此外，另有6班今日抵港的國泰港龍航班亦取消，分別來自廣州、北京、成都、廈門、福州及上海。

受影響乘客可轉乘國泰航班或退款

取消航班的通知今早上載到國泰網站，國泰指，會就所有持有國泰港龍航空或國泰航空（包含國泰港龍航段）機票的乘客作妥善安排，將根據機票行程，提供機票尚未使用部分的退款，或安排轉乘國泰航空(CX)其他航班。

對於往返北京、上海、台北或登巴薩(峇里島)的乘客，國泰會安排轉乘由國泰航空營運的航班，通過官網或環球客户聯絡中心預訂機票的乘客，將會在未來7天內收到新航班安排的訊息；乘客也可選擇將機票未使用部分退款，或轉成為國泰信用額，預訂新旅程之用。

至於往返其他國泰港龍航空航點的乘客，可選擇退款，或將機票未使用部分，轉成為國泰信用額。

消委會促馬上主動聯絡乘客 作適當安排

消委會認為，國泰有必要馬上和主動聯絡將在未來數天出發的乘客，或已購買港龍機票的乘客，作出適當的安排，以免構成不便；其應變措施應包括退款或安排轉乘其他國泰航班或航空公司的班次，保障消費者的權益。