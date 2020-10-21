國泰裁員｜繼承港龍航線存隱憂？　運房局︰港龍航權必須交還政府

國泰航空今日（21日）發出通告公布重組方案，大幅削減8，500個職位，旗下港龍航空更即日停運。中文大學航空政策研究中心高級顧問羅祥國表示，若國泰港龍航空取消牌照後，航權須交還政府，再公開予本地航空公司申請，「唔係港龍可以私下決定想畀邊個就畀邊個」。 羅又指，本港除國泰系的航空公司外，就只得香港航空一間本地航空公司，政府批出航權時，會考慮申請公司的財政能力、營運能力及經驗等。由於港航內部財務有不少問題，羅直言「大膽推斷國泰比港航優勝」，料國泰系內公司，將奪回原有港龍營運的航線。

國泰港龍停運前營運的航點逾40個，以內地航線為主，當中亦有東南亞及印度航線。國泰今日公告指，擬尋求監管機構批准，由國泰及旗下全資附屬公司香港快運航空，營運原本由國泰港龍航空營運的大部分航線。羅祥國表示，航權是由港府批予國泰港龍，故有關航空公司停運後，政府需要收回航權，再公開讓本港航空業申請相關營辦相關航線，「唔係港龍可以私下決定想畀邊個就畀邊個」。

羅續稱，現時本港除國泰系內公司外，僅得港航一間本地客運航空公司，至於大灣區航空仍在申請牌照階段。政府考慮批出航權時，會考慮申請公司的經驗、財政能力、業務安排等，他直言「大膽推斷國泰相對香港航空狀況，一定有優勢」。他認為，國泰具多年經驗，可向政府證明更有優勢，如公開申請時只有國泰提交申請，沒有其他公司競爭，則幾近可「攞梗」繼續由系內公司，營運原由港龍營運的航線。

羅祥國表示，若國泰港龍航空取消牌照後，航權須交還政府，再公開予本地航空公司申請。（資料圖片／盧翊銘攝）

在申請航權需時方面，羅祥國則表示如只得國泰一間航空公司申請，時間可很快速，「尤其經營開，唔係一間新公司」。在財務報告齊備等條件下，政府內部不用「來回好多轉」。然而他認為現時經濟狀況不理想，航空業受重挫，直言「急都急唔嚟，現時無客，就算聽日批畀你都無得飛」。

譚文豪稱按慣例國泰可接管港龍航權 羅祥國︰不予置評

至於曾在國泰擔任機師的立法會議員譚文豪，今早（21日）在商台表示，國泰港龍由國泰全資擁有，國泰按慣例可接管港龍航權，但現時要尋求監管機構批准，不排除是與內地民航局不容許國泰擴充有關。他說：「照慣例係可以，應該未執之前傾好。宜家要拎返出嚟所講嘅監管機構，係咪大陸個邊呢？」

譚文豪引述，去年內地民航局以國泰達不到「安全要求」，不讓國泰擴充航權及增加航線，「去年社會運動時候，有好多民航局人員會上機，會做突擊檢查，次數非常密」，相信國泰在該時候已經「肥佬」。他相信，國泰可能無法直接接管港龍航權，否則變是新增航線。

羅祥國被問及譚文豪的說法時，羅則表示「不予置評」。

運房局︰港龍航權必須交還政府

運輸及房屋局發言人表示，國泰港龍航空全面停飛後，必需將航權交還政府，不能自行轉讓予其他公司。政府收回國泰港龍航空的航權後，本地航空公司可向運房局申請使用有關航權，並由運房局根據既定機制分配。

過程中，其他本地航空公司均有機會就有關申請提供意見。運房局在綜合所收集到的意見後，會根據既定指引處理申請，考慮包括鼓勵良性競爭、是否對香港作為國際航空樞紐地位有利、香港航空業的整體發展等因素，以決定如何分配。總括而言，航權分配的首要原則是公共資源能夠被充分地利用，以鞏固或增强香港航空業的競爭力。



運房局知悉國泰集團，有意申請國泰港龍航空需交還的航權。在收到國泰集團就申請提交的進一步資料後，運房局會根據既定機制處理。每一個申請涉及的情況及複雜程度均有所不同，處理時間亦不能一概而論。由於有關航權及其分配的具體情況，涉及政府與政府之間機密的談判內容，以及商業敏感資料，當局不會向第三方披露詳情。