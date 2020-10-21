國泰裁員｜機師工會感失望　斥國泰要員工在失業及減薪抉擇不公平

盛傳裁員多時的國泰航空，今早﹙21日﹚終宣布重組計劃，削減8500個職位。國泰機師工會﹙HKAOA﹚秘書長Chris Beebe接受《香港01》專訪時表示，對資方裁員方案感非常失望，批評國泰未有事先與工會商討，工會都是今早才知悉方案，現時尚未掌握到底有多少名機師受影響。他又透露，工會正與國泰高層會面，除希望現有員工福利獲保留，亦會盡力協助被裁機師，讓他們保留機師資格。

全球航空業蕭條，多間航空公司宣布裁員，國泰亦難以避免。Chris Beebe承認，現時的確是航空業的艱難時刻，理解各公司都需要採取行動維持經營，但他批評，國泰之前一直未有正式與工會會面商討重組方案，工會與公眾一樣，要等到今早才知悉方案。

被問到除了裁員，國泰管理層是否有更合適的替代方案，Chris Beebe表示，工會有必要知悉國泰的最新經營計劃，背後有何種假設，惟管方之前未與工會會面，工會根本無從得知具體資料，難以提供實際建議。

不同時期入職的國泰機師，聘用合約有不同計算薪酬方法。Chris Beebe表示，希望國泰可尊重合約，即使要求能留下的員工簽新合約，更改服務條件，仍希望資方都盡量保留現有福利。他又批評，若資方要求員工在失業，及減薪之間作出選擇，對員工並不公平。

至於如何協助被解僱的機師，他表示會與國泰、民航處溝通合作，研究如何讓被裁機師，繼續維持其機師資格。他又指，國泰於機師培訓投放大量資源，促國泰應盡力保留最多機師。

展望未來，他認為國泰仍可保持其國際聲望，但短期發展即使能如國泰高層早前預計，明年運載力可恢復正常時的50%，仍需視乎客量是以商務客人為主，抑或其他類別乘客較高，實際營運狀況，難以估計。