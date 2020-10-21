環球時報職員遇襲　付國豪認向同事借來證件　被襲感一點悲傷

反修例示威者去年在機場聚集，4男女涉暴動及襲擊《環球時報》職員付國豪案續審，付今午（21日）出庭作供，他稱在《環球網》任職編輯及記者，因主要做編輯職務，並無記者證，故往機場前向同事借用證件，在緊急時刻以證明其記者身份。付稱，機場事件令他「有一點悲傷」，除了因為受到傷害外，亦因包圍者所為與香港市民應有的行為不一樣，令他有點失望。

自稱受僱於《環球網》

現年29歲的付國豪透露自己在內地出生及長大，母語為普通話，能聽懂一些廣東話，但不懂說廣東話，英語能力達內地的六級水平，有學士學位，主修新聞學，案發時受僱於在北京營運的《環球網》，任職編輯及記者，當時已入職一年。他補充，內地部份機構未有如香港般明確區分編輯及記者的工作，他主要任編輯的職務，但也會從事記者的職責。

付國豪作供時承認事發時身上的《環球時報》記者證是向同事借來的。(林樂兒攝)

此事前已有3名同事在港

付續道，去年8月6日來到香港，此前已有3個同事在港，3人也是編輯及記者，不過比他著重記者工作，因他們是《環球時報》的直屬記者，他則是旗下《環球網》的記者。

主力做編輯不涉記者工作

同月13日晚上11時左右，付抵達香港機場後，穿上印上記者字樣的綠色反光背心。他沒有能夠證明所屬媒體的證件，所以在事前向同事索取了《環球時報》的證件，以在緊急時刻以證明自己身份。付其後解釋，他在《環球網》主要做編輯工作，基本不涉及記者工作，尚未考取記者證，故此他在內地時亦無相關證件。

覺香港示威者針對內地客

付表示，在離境大堂拍攝期間，有一名蒙面人攔住他索記者證，他無直接回答有無證件，僅以英文及廣東話表示他是旅客；而被問及為何用這兩種語言，付就解釋覺得操普通話的內地客在香港示威中會受針對。付續說，及後大批蒙面黑衣人湧上包圍他，用膠帶將其手腕綁在行李車上，他遭辱罵、揮拳及潑水，另有人欲脫其褲子。

警總參與活動獲贈撐警上衣

此外，現場亦有人翻出付的物品。付稱，當晚除了帶了身份證、雙程證、同事的證件、銀包、銀行卡、手機外，還有一件印上「我愛香港警察」的淺藍色上衣。該上衣是他在案發前數日，在警察總部參加市民自發舉辦的活動時，獲市民送贈。

控方指付國豪遇襲經過(請看下圖)

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被包圍嘲諷一句鐘

他謂，當晚有人逼他解鎖手機，又將證件放在他手上並嘲諷他。包圍約一小時後，救護員到場將他救出，付終恢復人身自由。

付形容事件令他很難過及焦慮，感到受辱，並且「有一點悲傷」。他稱，悲傷是因為他受到傷害，而且包圍者所為與香港市民應有的行為不一樣，令他有點失望。

4名被告依次為賴雲龍（20歲，兼職侍應）、畢慧芬（23歲）、何家樂（29歲，兼職司機及建築工）及黃逸豪（29歲，測量師）。首3名被告同被控一項暴動罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，黃逸豪則被控非法集結罪。黃與畢慧芬另各自被控一項非法禁錮罪。

審訊明續。

案件編號：DCCC812/2019