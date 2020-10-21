新冠肺炎｜放寬本地遊　業界指營運成本增：好過完全無工開

政府周二（20日)宣布放寛社交距離措施，本地旅行團可在不多於30人下成團。錦倫旅運董事總經理、旅遊業議會名譽顧問胡兆英今日（21日）於港台節目《千禧年代》上說，因需要跟從防疫指引，營運成本會增加，但認為「好過坐八個月完全無工開。」他又指，放寬本地遊有助增加海外旅客對訪港的信心。 他說，導遊領隊帶團前只會做一次檢測，以令團友安心，認為重複檢測做法無謂。

錦倫旅運董事總經理、旅遊業議會名譽顧問胡兆英。（資料圖片）

錦倫旅運董事總經理、旅遊業議會名譽顧問胡兆英今日（21日）於港台節目《千禧年代》上說，政府放寬本地遊帶給業界兩種意義，包括令業界知道會陸續放寬旅遊業，知道「有工開」；另外隨著與新加坡推展旅遊氣泡，開啟本地遊可令海外旅客知道港人恢復本地旅遊，令海外旅客對開關有信心。

他指，因應要跟從防疫指引，包括每團連同導遊等工作人員最多30人、乘客人數限不得多於座位總數50%；加上旅行社會為團友購買保險，若有團友確診保險公司會負責，營運成本無可奈何會增加；此外本地團數目不多，多於周六和周日舉辦，對業界幫助有限，不過「好過坐八個月完全無工開。」

他說，參觀景點時會安排四人一組，而導遊講解需要在車上進行，參觀途中導遊會每組獨立再作解說。他說，導遊和領隊會先做一次檢測，但不會每次帶團前均會檢測，認為重複檢測做法無謂，亦難定需要每隔7日或14日才做檢測。

政府放寬本地旅行團可在不多於30人下成團。（資料圖片／余俊亮攝）

50個旅行社參與「賞你遊香港」

舉行本地遊的旅行社除需要向香港旅遊業議會登記，行程必須包含「綠色生活本地遊鼓勵計劃」指定的綠色地點，或者是旅遊發展局推出「賞你遊香港」項目之一。旅遊發展局總幹事程鼎一於節目上說，有50個旅行社參與計劃，而參與的市民需要先在本地零售及餐飲商戶實體店滿800元。他指，推展計劃希望可協助跨界別行業，包括零售業界，希望可推動消費。他指，若計劃受歡迎，業界可研究以哪種形式繼續推展，包括在日後開關後可以特色行程招待海外旅客。

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