新冠肺炎｜許樹昌：放寬本地遊意為救市　旅巴應設固定座位助追蹤

新冠肺炎疫情反覆，政府日前公布放寛社交距離措施，包括本地旅行團可在不多於30人下成團、婚禮人數增至最多50人。中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（21日）在港台節目《千禧年代》說，放寛措施考慮經濟因素，於原則上與4人限聚令有衝突，但明白政府希望幫助旅遊業。他說，旅行團應跟足防疫指引，建議團友於旅遊巴上固定坐位。 此外，他建議醫管局的46間收集檢測樣本的普通科門診，應於周末開放，避免有不適市民延遲提交樣本。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

中大呼吸系統科講座教授許樹昌在節目上說，本地團放寬至不多於30人，人數較4人限聚令多，認為兩者於原則上有衝突，但明白政府放寬目的為幫助旅遊業，主要考慮經濟因素，屬「救市」措施。他說若旅遊巴空氣不流通，包括長開冷氣，而換氣不足時，會增加傳播風險。

採用分組形式遊覽

他指，旅行團需要跟足防疫指引，而遊覽時應避免一起行，應採用分組形式。此外，他建議團友在旅遊車上應有固定座位，若同團有人確診，可方便追蹤工作；他又說若本身免疫系統不好的市民，如患糖尿病等，不應參加旅行團。

至於導遊只會在帶團前做一次檢測，許樹昌說一次檢測屬象徵式，只可代表檢驗當日無事。不過，他說導遊暫時不是高危行業，是否需要重複檢測需要視乎日後有沒有確診個案，但相信若有大爆發政府會叫停本地遊。

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼

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至於婚禮參與人數同樣放寬至50人，他說婚禮上多會除下口罩拍照，並會到處走動，與不同人拍照，傳播風險較高，希望市民能跟足指引戴口罩。

促醫管局周六日開放門診收集樣本

日前有確診個案有病徵但仍前往時檢測中心進行測試，許樹昌指由於確診人士當時應有戴口罩入內，僅於取樣本時除下口罩，而抽取樣本後亦會重新戴上口罩，加上抽樣人員有戴口罩及防護裝備，認為傳播風險不高。不過，他指現時醫管局46間派發深喉唾液測試樣本收集包及收集樣本的普通科門診診所，於周六及日不開放，令有不適的市民需要待周一才能前往交樣本，建議醫管局於周六及日亦開放門診收集樣本。