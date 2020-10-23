美酒佳餚巡禮11月網上進行　$200跟《食神》名廚煮「黯然銷魂飯」

新冠肺炎疫情肆虐下，不少活動移師網上舉行，最新包括旅遊發展局舉行的香港美酒佳餚巡禮。旅發局今日﹙23日﹚表示，今年的美酒佳餚巡禮活動將一連5周舉行，活動包括超過100間酒商的網上酒窖參與；逾530間餐廳提供優惠和外賣套餐。 優惠方面，將包括約200間餐廳的特選菜單，提供半價至七折優惠；逾160家街頭小吃，提供包括消費滿60元，可減20元；以及消費滿120元，可減40元的優惠。 另外，今年活動的其中一大賣點，便是由名著名酒評家及廚師在網上直播免費教學，當中包括曾客串電影《食神》的名廚戴龍，將親授如何烹調電影中的「黯然銷魂飯」，只需200元便可有齊食材和與戴龍對話學煮。

今年美酒佳餚巡禮將於11月11日至12月15日，連續5星期於網上舉行，活動內容包括線上及線下兩部分，網上方面，會提供如網購酒精飲品、訂購食物外賣，及網上大師班等活動；同時會提供數百間餐廳優惠，及美食活動。

旅發局指，活動包括超過100間酒商的網上酒窖參與；逾530間餐廳會提供優惠和外賣套餐；以及有34堂以美食、美酒為主題的｢網上大師班｣，例如由知名酒評家教授品嘗美酒、名廚教烹調。

旅發局主席彭耀佳表示，是次活動改為「線上+線下」，形容是抗疫新常態下的新嘗試。（黃偉倫攝）

著名酒評家James Suckling網上教品酒

大師班將於11月21日至12月6日的每個周六、日舉行，於網上免費直播，內容包括由曾客串《食神》的名廚戴龍，教授如何烹調「黯然銷魂飯」；米芝蓮名廚鄭永麒教授香煎帶子配潮州菜脯帶子裙邊汁；國際著名酒評家James Suckling講解如何品嚐波爾多葡萄酒；轉行經營紅酒業的藝人廖碧兒，亦會分享在數碼時代，葡萄業經營的新方向，並與觀眾細味其莊園出產的兩款精品美酒。另外，部份網上大師班設食材或品酒套裝預訂，例如黯然銷魂飯的食材套裝，每套200元；James Suckling介紹的3款波爾多葡萄酒，總值500元。

餐廳特選菜單低至半價

至於餐廳優惠，旅發局指，逾500間餐廳提供餐飲優惠，種類由米芝蓮星級食肆，到地道街頭小吃一應俱全，包括約200間餐廳的特選菜單，會有半價至七折優惠；逾160家街頭小吃，會提供消費滿60元，可減20元；消費滿120元，減40元的折扣。

「令和元年」月桂冠大吟釀 本港僅6枝出售

外賣食物方面，會有30個外賣套餐，由多間5星級酒店及人氣食肆製作，包括麗思卡爾頓酒店的下午茶套餐、君悅酒店的下午茶；而且每間餐廳首50位顧客，可獲贈波爾多葡萄酒及酒杯一套。

另外，活動亦有限量名酒出售，當中包括全球限量500支、在活動期間有6支出售的「月桂冠金賞受賞酒純米大吟釀（令和元年），售價為3,380元。

旅發局主席彭耀佳表示，雖然已停辦大型活動一段時間，但考應到未來需要與疫情共存一段時間，認為推廣工作，也必須因時制宜，改為「線上+線下」舉行。他形容，有關安排是抗疫新常態下的新嘗試，希望市民可在不受疫情影響下，參與活動，業界也可藉此宣傳產品和增加做生意機會。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興表示，活動並非單純網購，希望藉此展示香港的美酒及美食，並製造消費氣氛。彭耀佳亦稱，大師班有名家分享美酒及食物的心得，兩者如何互相配合，而且課程可免費於網上重播，機會難得。

彭耀佳又稱，去年有18萬人次參與美酒佳餚巡禮， 當中約一成為遊客，雖然遊客今年不能訪港，但相信在不同名廚、品酒家推廣，再加上多間餐廳、酒商參與下，活動依然會成功，不少市民會參與。他又稱，不少海外人士都希望留意香港的做法，從中｢偷師｣了解如何線上線下的舉辦模式。

旅發局研出招 吸新加坡旅遊氣泡客

今年其中一間參展酒商為捷成飲料，其業務總監麥婉妍表示，今年是第8年參與巡禮，今年會推出網上商品全線七五折，買滿500元免運費，滿800港元再送一支酒。

麥婉妍表示，受疫情影響，線下生意雖有跌，但線上生意大增一倍，平均每張單金額約1,500元，認為市民對酒類始終有需求，只是無法外出消費。她期望銷情可較去年更好。

另外，港府與新加坡日前達成原則性協議，將推行雙邊「航空旅遊氣泡」安排，彭耀佳表示，正研究推出優惠，吸引新加坡旅客到港。他續稱，不能輕視新、港兩地相關，當旅遊氣泡建立後，相信初時主要是商務客，之後到聖誕節，兩地旅客都希望旅遊，可帶來商機。