本港首現患者同時感染新型肺炎及登革熱　41歲男患者印度抵港確診

衞生防護中心今日（23日）公布，本港上周增兩宗登革熱個案，患者均從印度返港，其中一名41歲男子同時是新型冠狀病毒肺炎確診個案，個案編號是第5220號，目前情況穩定。 早前新加坡亦曾有患者同時受兩疾病「夾擊」，今次的個案本港首例。當局數據顯示，截至昨日（22日）今年共錄得22宗登革熱個案，包括一宗本地個案。

衞生防護中心（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，在10月16日至10月22日期間，錄得兩宗登革熱外地傳入個案，兩名病人於潛伏期內曾到印度。當中一人為於10月16日公布的新型肺炎確診個案，編號是5220，現時情況穩定。

患者是41歲男子，香港居民，10月15日從印度新德里返港。

當局透露截至昨日（22日），今年共錄得22宗登革熱個案（包括21宗外地傳入及一宗本地個案）。外地傳入個案從菲律賓（7宗）、印尼（5宗）、泰國（3宗）、印度（2宗）、馬來西亞（2宗）和越南（2宗）傳入。

衞生防護中心又指，一直密切監察鄰近及海外地區的登革熱最新情況。根據廣東省衞生健康委員會的資訊，廣東截至今年9月30日共錄得42宗個案。在台灣，今年截至昨日則錄得126宗個案（包括66宗本地個案）。

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