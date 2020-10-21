國泰裁員｜港龍裁2500人已佔半　勞工處設專線助受影響員工

國泰航空今日（21日）宣布重組，將大幅裁員約8,500人，其中包括約5,300名為在港員工。據國泰表示，當中2,500人為即日停運之港龍機師或機艙服務員。

勞工處表示十分關注事件，已準備為受影響的員工提供協助，包括設立三條電話專線，方便員工查詢其僱傭權益及了解就業服務，而全港13間就業中心會設專櫃，服務受影響的國泰員工。

國泰：離職方案遠高於法定要求 不會以退休金供款對沖



國泰回覆《香港01》查詢時透露，被裁員工包括國泰航空及國泰港龍4,000名機艙服務員、600名機師，以及約700名機場地勤及總部員工，值得注意是，當中約2,500名為港龍旗下的機師及機艙服務員。



國泰強調，為受影響員工提供遠高於法定要求的離職方案，另延長醫療福利及員工機票優惠期限，以及提供輔導和工作過渡支援服務。而遣散費將不會以退休金供款作對沖。

國泰航空今日（21日）宣布重組，國泰航空及國泰港龍將大幅裁員約8,500人。（資料圖片）

勞工處：受影響員工可致電專線查詢僱傭權益

勞工處發言人重申關注事件，強調僱主如欲更改僱傭合約條款，應事先諮詢僱員並取得同意，否則或構成不合理更改僱傭合約條款，僱員可據《僱傭條例》向僱主提出申索。而勞工處已準備就緒，為受影響的員工提供協助，呼籲受影響員工如對《僱傭條例》及僱傭權益有疑問，可致電勞工處特設專線3580 1442及3580 1443查詢，又或到勞工處的勞資關係科各分區辦事處尋求協助。

國泰主席賀以禮及行政總裁鄧健榮，今日(21日)召開網上記者會，交代重組方案。(記者會截圖)

勞工處另設專線專櫃協助受影響員工

勞工處另為國泰員工設立就業服務熱線3428 2943，並在勞工處全線13所就業中心設專櫃，優先為國泰員工提供登記及就業服務。