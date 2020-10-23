新冠肺炎｜袁國勇：港人抗疫先勝一仗　惟警告冬天或更難捱

本港第三波新冠肺炎疫情仍未「斷尾」，政府抗疫督導委員會專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇在香港內科醫學院刊物《SYNAPSE》撰文，指根據一項研究，港人新冠肺炎抗體陽性比率低於0.2%，相比起部分歐美國家甚高抗體陽性比率，反映香港在抗疫初期取得勝利。不過，他提醒港人勿自滿，因為冬天一仗並不會輕鬆，而本港於基層醫療層面為輕微病徵病人提供檢測的服務仍不普及，他擔心會很難偵測到隱形傳播鏈。

新冠肺炎襲港9個月，袁國勇認為香港人在抗疫路上先勝了一仗。 （資料圖片／余俊亮攝）

港人抗體陽性比率遠低於紐約倫敦

袁國勇在文章表示，香港在疫情爆發以來，推行多項措施，包括實施圍堵政策和社交距離措施，鼓勵全民戴口罩。本港又以深喉唾液樣本取代拭子樣本作檢測，減低醫護人員感染風險。而香港亦主張所有疑似患者都需隔離14天，確診者則必須入院，與西方國家提倡病人在家觀察不同。

他引述一項血清研究指，意大利城市貝加莫約57%人口有新冠肺炎抗體，紐約20%人有抗體，17%的倫敦人口也有抗體，湖北及武漢的抗體陽性比率則為2至6%，至於港人抗體陽性比率低於0.2%。他認為，數據反映中國及香港在抗疫初期取得勝利。

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指基層醫療層面檢測服務仍不普及

不過，他提醒港人勿自滿，因為冬天一仗並不會輕鬆。他指出，本港於基層醫療層面為輕微病徵病人提供檢測的服務仍不普及，令隱形傳播鏈難以被偵測；而且在本港、歐美都有二次感染的個案，代表康復者也需繼續遵守所有防疫建議。他提倡市民都利用電話去記錄行蹤，包括拍下過去14天曾乘坐的交通工具車牌號碼、到訪的商店及餐廳，以便利追蹤工作。