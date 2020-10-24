南丫島居民為確診家人大清潔染疫　張竹君：屬高危要做足防護措施

52歲從俄羅斯返港男子（#5252）早前確診，而其29歲的男家屬亦於昨日（23日）確診（#5283）。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（24日）表示，#5252返港後居於南丫島大灣南，#5283已經搬離該處，只會間中買物資回去，而且兩人並無大接觸，推斷#5283是在為住所進行大清洗時染疫。她指出，#5283做大清洗時只戴口罩，過去亦曾經有清潔工未有接觸確診者而染疫，提醒清潔工作屬高危，大家要做好防護，包括戴眼罩、手套及口罩，並要做用稀釋漂白水進行清潔。

張竹君指大清洗有傳染風險，進行大清洗時要做全套防護，包括戴口罩、眼罩及手套。（羅君豪攝）

個案#5252為一名由俄羅斯抵港的52歲男子，他於本月19日確診，居於南丫島大灣南。3日後，另一名報稱同住居於南丫島大灣南的29歲男子亦同樣確診，個案為#5283，他由檢疫中心送院，無病徵。張竹君表示，雖然兩人報稱同住同一個地址，但#5283自#5252回港後已經搬離，只是會每周兩至三次買物資到住所，但兩人並沒有大接觸。不過，在#5252確診後，#5283與另一名家人回到住所進行清洗，當時他只戴口罩，故推斷他有可能在大清洗期間受到感染。

張竹君補充指，#5283與其家人在大清洗後便列入#5252的緊密接觸者，#5283在送入檢疫中心的翌日成為確診個案，相信是由#5252傳染，未來或會進行基因排序確定。

曾有清潔工未接解確診者染疫

記者追問做大清洗是否有風險？張竹君指出，早前曾有商業大廈清潔人員無直接過確診者，只是為其清潔廁所亦染疫，所以工作都屬於高危。同時，文獻亦指出新冠病毒可以在環境逗留一段時間，她提醒，當確診者離開住所等，防護中心會建議進行大清洗，但必須做好防護措施，包括戴口罩、眼罩及手套，也要謹慎處理衣服及環境，使用稀釋漂白水作清潔。

張竹君又提到，若酒店有人確診，防護中心會十分緊張清潔人員的工作，「有啲清潔員工戴唔足防疫措施，衫呀嗰啲，我哋係會需要佢哋送檢疫中心」，認為清潔工作是高危。

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