直擊港航Flycation　在南中國海上空看日落　與空姐雲上玩大抽獎

香港航空於今日（24日）下午4時半時間營辦一班「飛悅香港」班機，在距離香港200海里內的南中國海上空飛行觀賞日落美景。此外，機艙服務員跟乘客玩大抽獎，特別大獎是無限期泰國雙人來回商務機票及住宿，其他禮品包括酒店住宿及自助餐餐飲券等。 有本港旅客表示，聽到飛機廣播航程是由原地的香港飛往「自己的家」香港，別有一番感受：「今次真係真真正正搭飛機，係享受嗰種，專登望吓雲層嗰度，我唔覺得咁樣係無聊，唔通你遊車河會覺得戇居？」航班上，不少人專注看着兩邊風景，享受其中。

▼香港航空搶閘 推Flycation讓港人重嚐搭飛機的感覺▼

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疫情下，各地都實施不同的旅遊限制，要到其他地方旅遊實屬困難，本港先後有兩間航空公司推出Flycation飛行體驗。香港航空今日搶閘推出首航，是次旅程名為「飛悅香港」，讓本港旅客在南中國海的上空，欣賞日落黃昏美景。

《香港01》記者與機上118名乘客，一同出發。當飛機升到半空，機師於廣播中提到今趟的飛機航程將會先到屯門、經過荃灣飛到西九龍一帶，沿途會經過大帽山及獅子山，再由中環飛往大嶼山，當接近降落之前，將會可以欣賞到黃昏日落美景，期間飛機將會於香港5000呎高空飛翔，的確，由於今日雲層較薄，能夠欣賞日落的「鹹蛋黃」。

▼香港航空Flycation首航的飛行路線▼

飛機沒電視 空姐空少玩大抽獎娛賓

有別於香港快運班機，香港航空為旅客準備了一份小型餐飲，但於登機之前率先派發。飛機上5名機組人員不會為客人提供熱飲，以及不會進行推廣售賣服務，盡量保持社交距離，飛機上跟以往的擺設差不多，乘客坐位前方仍放有雜誌，洗手間內設有搓手液可供使用。

由於航班上並無設有電視娛樂設施，機艙服務員跟乘客大玩抽獎遊戲，送出32份禮券產品，大部份為酒店住宿及自助餐禮券，尚算豐富。登機前非常興奮的李小姐及妹妹幸運地抽到特別大獎，可以於香港航空最先進的模擬駕駛艙非凡體驗，再享另類飛行體驗。獲獎的李小姐雖感興奮，但也語帶感慨地說：「見到出邊啲飛機泊晒喺度，個機場冷冷清清真係好感觸，我覺得千幾蚊真係抵玩，香港人真係要幫香港人㗎。」

有別於香港快運班機，香港航空為旅客準備了一份小型餐飲，但於登機之前率先派發。（梁煥敏攝）

不少登機的乘客同樣對機場一年內的轉變大有感受，以往不太喜歡人頭湧湧的機場，疫情之下機場顯得冷清，顯得有點「心噏」，起飛一刻，機艙服務員於廣播中說「出發地香港跟目的地香港並沒有時差」的時候，有乘客更説，「感覺非常奇怪」。抽中無限期泰國雙人來回商務機票及住宿的特別大獎的李小姐跟男朋友一同感受「香港遊」，本身於英國就讀大學三年級的她，對今次的旅遊有特別的看法，「以往搭飛機，淨係好想快啲到目的地，但係頭先聽到飛機係由香港飛去香港的家，嗰一刻覺得今次真係要享受飛行樂趣，望吓出邊啲雲感受下，真係絕對唔係無聊。」

抽中特別大獎無限期泰國雙人來回商務機票及住宿的李小姐跟男朋友，一同參與港航的Flycation。（梁煥敏攝）

帶著92歲爸爸去旅遊的布小姐説，以往亦會與爸爸到世界各地遊玩，布先生笑言今次經歷不算很深，但可以當作一個經驗，而女兒則說，今次得知到這個香港遊，覺得他可以經歷一下，明白到他年事已高，但認為期間只要戴上口罩，不會太過擔心，「作為仔女，可以帶佢去嘅地方盡量帶吓，留喺屋企都要擔心疫情㗎啦，最擔心係佢周圍走，只要佢乖乖地就可以。」