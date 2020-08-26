全民檢測｜馬仲儀反駁抹黑指控　聶德權逐點回應質疑

政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，惟不少醫生專家意見不一。特首林鄭月娥早前指，所謂醫生和專家有政治計算目的，抹黑中央，破壞香港和中央的關係。公共醫療醫生協會會長馬仲儀今日（26日）在港台節目表示，不知道特首所指何人，也看不到有抹黑。她說自己只是討論計劃會否帶來反效果，中央給予香港資源是好事，要適當運用，而資源有限不想造成浪費。 公務員事務局局長聶德權在同一個節目表示，全民檢測是抗疫的重要一環，不是全部，且經歷第三波疫情社會已經付出很多成本，全民檢測若能讓市民早日過上正常生活，減低社會成本。

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馬仲儀：看不到抹黑 望集中資源避免浪費

馬仲儀表示不知道特首所指是何人，也看不到有抹黑。她說自己只是討論計劃會否帶來反效果，中央給予香港資源是好事，要適當運用，而資源有限不想造成浪費。她表示沒有見到哪個國家是因為全民檢測、健康碼而抗疫成功的，對抗疫情仍然需要靠嚴控外外來人士，以及潛在和初發群組的感染控制，另外保持社交距離、戴口罩、保持手衛生等亦重要。她指因為資訊不足，難以評論內地的情況，但是內地若有城市出現疫情，會採取封城等立竿見影的行動，或是更有效的原因。

馬仲儀表示自己只是表達自己立場，擔心全民檢測勞民傷財，亦會存在假陽性的問題，會變相令市民失去個人的權利。她建議應評估自己受感染的機會，亦要考慮採樣期間聚集帶來的風險，以及私隱問題，如果考慮後仍覺得很想接受檢測，她不會阻止。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀指擔心檢測浪費資源，希望能避免浪費。（資料圖片/羅君豪攝）

聶德權：早日結束疫情可降社會成本

公務員事務局局長聶德權其後在同一個節目中逐條回應馬仲儀提出的疑問。他強調雖然疫情緩和，但是無源頭比例仍然高。他說高位群組的測試一直未停，普及社區檢測是抗疫的重要一環，但不是全部，只是希望將社區中無病徵的市民找出來不要抹煞計劃作用。

他表示假陽性的情況在高危群測試中都存在，如果檢測陽性，會交由衛生署再作檢測，強調會認真小心覆檢。他強調第三波疫情已經持續七個星期，若全民檢測可以令社會早日過上正常生活，可以減少社會成本代價，呼籲市民為自己、為社會都積極參與測試。

另外他透露將在日內公布計劃詳情，網上預約系統星期六展開。他指，現時有5,000名醫護加入採樣工作，正接受培訓及呼吸器面形測試，強調重視防感染控制，檢測人員有保護裝備，會做足感染控制工夫。

公務員事務局局長聶德權指，若疫情可以早日結束，可以降低社會成本。（資料圖片/余俊亮攝）

許樹昌：不覺得馬仲儀、何栢良抹黑 尊重他人意見

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目，被問及是否認為馬仲儀、何栢良等人是抹黑中央，他指不覺得是抹黑，只是發表個人的意見。

他說近日個案數字仍然未能壓低，希望透過檢測可以將隱型患者找出來，對於其他專家表示不參加，許樹昌則表示尊重，成效方面他則認為無居家令配合，效果的確大打折扣。他說目前傳播鏈條未斷，希望大家不要浪費這樣的機會。他又指，協助去樣本的醫護每次都會更換手套等裝備，相信透過醫護人員傳播的機會不大。

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林哲玄：無法評論成效

醫護誠信同行發言人林哲玄在商台《晴朗的一天出發》表示，作為外科專科醫生，並非傳染病學專家，認為由於全民檢測仍然未開始，故無法評論實際的成效多大，但他認為新冠肺炎的病毒較沙士，中東呼吸綜合症的傳播力強，而且十分「古惑」，所以「無成效唔等於唔做。」

林哲玄同意，全民檢測的參與人數越高越好，若有500萬人接受是理想，但卻最後只得約10多萬人參加便會無效。不過，他亦提醒即使全民接受檢測後，最好也要數星期後再做驗試，並且要求外來人士要有陰性檢測證明才能入境，控制疫情爆發機會。