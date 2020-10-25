新冠肺炎｜將軍澳本月內四宗無源頭個案　有患者月初曾到富康花園

本港新冠肺炎疫情反覆，將軍澳區本月（截至25日）至少9人確診，當中4宗屬不明源頭個案，情況令人關注。衞生防護中心今日公布一宗無源頭個案，一名家住富康花園42歲男患者上周二（20日）出現病徵，翌日繼續到上環上班及向私家醫生求醫，至上周四（22日）到將軍澳（寶寧路）普通科門診取樣本瓶檢測後確診。翻查衞生防護中心資料，一名居於附近住宅天晉的確診婦人，在本月初曾到過富康花園商場，惟距患者發病已逾14日。 在本月初，一名19歲浸大學生確診，他家住健明邨，其弟弟和家人其後亦染疫。本月中，一名居於天晉的68歲男子確診，潛伏期曾到附近屋苑寶盈花園私家診所求診，其後到將軍澳醫院急症室留院及治療，其兩名家人均「中招」。另外，有一名家住景林邨景榆樓、任職香港心理衛生會李鄭屋宿舍社工28歲男子確診。衞生防護中心將3人列為不明源頭個案。

居健明邨一對讀大專兄弟及一名家人本月先後確診。 （資料圖片）

將軍澳10月內四宗無源頭個案。

居健明邨浸大生與弟及一家都確診

衞生防護中心本月7日公布，一名居於將軍澳健明邨的19歲男子（個案編號5143），在香港浸會大學讀書，本於月1日發病，上月28至30日曾回浸大上課，是不明源頭個案。與浸大生同住的17歲弟弟（個案編號5144）亦染疫，他就讀將軍澳迦密主恩中學，兩兄弟平日會與其他人打籃球，亦曾與親戚燒烤。兩兄弟的47歲家人其後亦確診。

一名家住將軍澳天晉的68歲男子10月13日確診，被列為不明源頭個案，其兩名家人亦確診。（馬煒傑攝）

居天晉一家三口確診 一人曾到富康商場

本月第二宗無源頭個案於本月13日公布，一名家住將軍澳天晉第八座的68歲退休男子（個案編號5195），於本月5日開始發燒，同日及本月8日到鄰近的寶盈花園莊錦安醫生診所求醫，他於本月11日再到將軍澳醫院急症室求醫並留院接受治療，潛伏期曾到過寶盈花園商場內的中華小廚。

該名68歲男子的32歲同住家人（個案編號5200）亦於本月13日確診，他在IFC Apple Store任職，曾到過寶盈花園地下12號舖、坑口裕明苑裕昌閣。另一名家人66歲女子（個案編號5206宗）本月15日確診，她曾到將軍澳廣場和TKO Spot（尚德廣場），並報稱在本月4日或之前到過富康花園。

心理衞生會李鄭屋宿舍一名社工確診 新冠肺炎。（梁鵬威攝）

10月25日，一名家住將軍澳富康花園的42歲男患確診，屬不明源頭個案。（馬煒傑攝）

富康患者潛伏期上班

第四宗不明源頭個案在今日（25日）公布，一名42歲男病人（個案編號5293）居於將軍澳富康花園第九座，他上周二（20日）起有喉嚨痛，上周三（21日）仍有回到上環皇后大道中兆英商業大廈工作，同日到上環華秦國際大廈向私家醫生馮國山求醫。患者於上周四（22日）再到將軍澳（寶寧路）普通科門診診所求醫，翌日遞交深喉唾液樣本，至上周六（24日，昨日）初步確診，同日證實確診。

居患者同一座富康居：避無可避

居住富康花園的林小姐表示，並不知道屋苑內有確診患者，亦表示「都慣咗，冇咩嘢」，又指社區中都有不少隱形帶菌者，加上又不是同一橦大廈，所以不太擔心；有不願上鏡、與確診者住同一橦大廈的居民表示，並不知自己的大廈有確診患者，但亦表示「都冇咩可以點，都避無可避」，唯有勤戴口罩。

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