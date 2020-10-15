新冠肺炎・10.15｜增12確診2宗無源頭　73歲染疫翁曾光顧置地ZUMA

本港疫情反覆，衞生署公布今日（15日）新增12宗確診，確診數字回升至雙位數水平，累計個案增至5,214宗。新增個案中，8宗由外地輸入，另有為4宗本地感染。本地個案中，2宗與其他確診者相關，2宗無源頭，包括香港管弦樂團35歲樂手，以及居於飛蛾山飛蛾花園的73歲商人。該商人在尖沙嘴好時中心工作，病毒潛伏期，曾到九龍木球會打木球；10月10日病毒傳播期，曾光顧置地廣場日式餐廳ZUMA。而初步確診個案，暫時少於10宗。 另外，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，港府昨日與新加坡政府，已就設立「旅遊氣泡」達原則性協議。旅客出行前，需先接受雙方互認的病毒測試，結果要呈陰性，14天內亦不能到過出發地以外的其他地方。旅客必須乘指定航班，亦不接受轉機客，抵步後再接受檢測，通過後將可豁免檢疫或居家隔離。不過檢測費用由旅客支付，雙方政府將研在購買機票時一併收取。

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【22:30】食衞局發言人表示，截至今日晚上八時，政府設於灣仔、葵青、九龍城和油尖旺的四所臨時檢測中心累計合共為1,1865人採樣檢測。四所臨時檢測中心明日會繼續開放，而經檢視各臨時檢測中心的使用情況及市民對檢測服務的需求後，政府決定延長油尖旺臨時檢測中心的運作至10月18日，另外三所臨時檢測中心將於10月16日後停止運作。



灣仔臨時檢測中心設於港灣道體育館，今日為789人採樣作檢測。



葵青臨時檢測中心設於石籬社區會堂，今日為600人採樣作檢測。



九龍城臨時檢測中心設於啟德社區會堂，今日為495人採樣作檢測。



油尖旺臨時檢測中心設於梁顯利油麻地社區中心，今日共為1,305人採樣作檢測。



截至今日晚上10時，臨時社區檢測安排下累計完成8,676個樣本的檢測。

油尖旺檢測中心延長開放至下周日 四間中心累計為近1.2萬人採樣

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【19:30】日式超級市場驚安之殿堂（DON DON DONKI）疫情期間不斷擴張，中環分店今日（15日）正式開張，為第4間位於香港的分店。

開張首日，店內外均人頭湧湧，有市民不滿人流過多，又指DONKI的背景音樂帶來日本的感覺，「首歌令我好似去咗日本。」亦有一家大小前來購物的市民指，沒想到店舖的人流如此誇張，故在選購後急忙離開，

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【19:20】HK Express推出「Flycation」，行政總裁吳潔文説，現時的飛行體驗跟一年前已經不一樣，要加入不同的防疫措施，相信將來大家亦要習慣這種新的旅遊方式。

HK Express flycation首航 空少感觸：我終於覺得自己係有工返

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本土Flycation首航直擊 離境但不用隔離 乘客禁區不可自由如廁

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庾慧玲表示，就員工2月缺勤情況，醫管局一直以合情合理合法方式處理。（張浩維攝）

【17:01】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報15宗個案，無病人離世。有11名病人康復出院。目前尚有126名確診病人留醫，當中有12人情況危殆，6人情況嚴重，108人情況穩定。負壓病床數目是1,115張，使用60.2%；負壓病房數目是623間，使用率66%。

對於有醫管局員工2月曾發動罷工，近日醫管局要求員工交缺勤紀錄。庾慧玲回應時，未有正面回應醫管局是否要懲處罷工員工。她稱，就員工2月缺勤情況，醫管局一直以合情合理合法方式處理，希望公平地與員工解決缺勤問題。醫管局希望員工提供相關資料，當管方收到回覆後，會按法律意見及相關條例，公平處理。她亦感謝醫護以專業精神抗疫，會繼續透過不同平台與員工溝通，共同對抗疫情。

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新冠肺炎｜今新增兩宗無源頭 73歲商人曾到木球會、置地Zuma用餐

【16:51】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增12宗確診，確診數字回升至雙位數水平，累計個案增至5,214宗。新增個案當中8宗屬輸入個案，本地感染個案則有4宗，其中2宗與早前個案有關連，另有2宗無源頭個案，包括香港管弦樂團的35歲樂手，以及居於飛蛾山飛蛾花園的73歲商人。

至於Apple Store IFC分店早前因有人確診暫時關閉，張竹君指，當局建議該店應停業14天及大清潔。

2宗源頭不明本地感染個案資料︰

病人編號#5205，35歲男性，香港管弦樂團樂手，10月11日發燒，先後去過急症室及仁安醫院。10月9日及10日曾於香港文化中心表演，樂團90多名成員被列為緊密接觸者，其家人及緊密接觸者，已送往檢疫中心隔離。至於表演期間，後台工作人員及觀眾，每場有逾700人，雖不是緊密接觸者，但因曾於同一場合出現，建議相關人士留意身體狀況 ，若有不適應盡快求醫。當局亦建議相關人士接受檢測。

病人編號#5207，73歲男性，任職商人於尖沙嘴好時中心工作，與家人同住飛蛾山飛蛾花園。患者沒有病徵，10月12日到仁安醫院因要做小手術接受測試，結果呈陽性，但病人病毒量低。患者潛伏期，曾到九龍木球會打木球，10月10日病毒傳染期，曾光顧置地廣場日本餐廳ZUMA。當局會為木球會職員、20多名木球隊隊員，共派約200個樣本樽。

徐德義指，當局正構思強制病毒檢測具體安排，會適時公布。（張浩維攝）

新冠肺炎｜政府仍構思強制檢測安排 僅呼籲私家醫生提高懷疑指數

【16:32】食物及衞生局副局長徐德義醫生表示︰

10月8日至14日的一個星期，本港錄得58宗個案，包括21宗輸入，37宗本地個案或與本地有關，本地個案比例佔 64%，源頭不明佔9%。惟10月13日 其中一宗源頭不明個案，涉事68歲病人因病第3度求醫時才接受檢測，隨後確診。徐指，疫情開始至今，亦有其他個案，病人有症狀後，向一名或多過一名私家醫生求醫，但無安排測試最後確診，強調私家醫生應對疫情有非常重要角色。他呼籲私家醫生，提高懷疑指數，為有病徵的人提供測試。

當局目前設4間臨時檢測中心，市民亦可到普通科門診取樣本包做免費檢測。衞生署亦會去酒吧區派樣本樽，周六、周日將到太子及SOHO區。至於10月25日為重陽節，他呼籲市民避免在人多時聚集，盡量分散在節日前後去拜山。

徐又指，當局仍正構思強制檢測安排，包括考慮相關法律框架，檢測的過程及方法，如何幫疫情控制，很多細節仍在商討，當局會適時公布。

【15:04】對於本地旅行社表示，在4人限聚令下難做本地遊；有業界更揚言，若政府不推保就業，就必定裁員。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，知道旅行社最希望放寬限制，但需因應疫情發展而做，如食肆已採取額外措施減低風險，認為旅遊業亦可按此方向，增加檢測、探熱，確保防疫工作有保障，政府樂意商討。

邱騰華續指，單靠政府補助，難維持每個行業生存，業界在防疫及營運之間要求取平衡。他又指，旅遊業界在疫情中受影響最大，但獲得的政府補助亦最多，業界需謀求其他出路自救。

邱騰華指，港府已與新加坡就航空旅遊氣泡達成原則性協議，現需時數周完成修例及準備工作，完成後即可開展。（余俊亮攝）

【14:52】商務及經濟發展局局長邱騰華表示，新加坡機場及市內有檢測點，至於本港市民可在本港17個檢測地點做病毒檢測。除出發前要做檢測，相信到埗後亦需在機場再檢測，形容做法是「雙重保險」。涉及的費用由旅客承擔，相關費用或會於旅客購買機票時，一併收取。

被問到港府的旅遊氣泡討論為何不包括台灣？邱指，與任何地方傾談之前，需要兩地都有意願，目前商討的11個地方，都是按此方式進行。港府與不同地方開展討論「有快有慢」，部份地方想起動氣泡，但只會先接受特定目的遊客，如商務客；部份則有較嚴格的附加條件，如旅客抵達當地後，不能乘搭公共交通工具；香港則與新加坡條件類近，不希望有太多關卡。

邱續指，雙方討論由9月8日開始，雙方一直有考慮兩地的疫情防控、最新疫情發展，及最新公共衞生狀況等。

一文看清本港與新加坡互建旅遊氣泡 兩地旅客符四大條件毋須檢疫

【14:32】商務及經濟發展局局長邱騰華表示︰

香港昨日與新加坡，已就建立雙邊「航空旅遊氣泡」達原則性協議。港府由6月起，開始與世界11個地方商討旅遊氣泡安排，未來可運用與新加坡達成的旅遊氣泡框架為基礎，與其他地方政府作討論。

為推行與新加坡的航空旅遊氣泡，香港需時修改法例及做準備工作，包括要就兩地病毒檢測做互相確認，實驗室及機構名單需交給對方，具體做法仍需雙方討論，至少要求旅客提供出發前72小時內的檢測報告。港府亦需與航空公司及機場商討安排，預料相關工作需時數周處理，完成後即可啟動旅遊氣泡。

香港新加坡旅遊氣泡的5項框架內容︰

（1）「航空旅遊氣泡」旅客須接受兩地互認的2019冠狀病毒病聚合酶連鎖反應測試，並呈陰性結果；

（2）就旅客往來目的不設任何限制；

（3）「航空旅遊氣泡」旅客抵埗後，無須接受強制檢疫或履行居家通知，行程亦不受限制；

（4）「航空旅遊氣泡」旅客將須乘搭特定航班，即該些航班只會接載「航空旅遊氣泡」旅客，並不會載有任何轉機乘客或非「航空旅遊氣泡」旅客；及

（5）「航空旅遊氣泡」的規模可隨時作出調整，特定航班數目可作增減，甚或暫停，以配合兩地疫情的最新發展。

【13:11】消息指，港府與新加坡政府，已就設立「旅遊氣泡」達成初步協議。另有傳媒引述消息報道，料相關安排較大可能於12月落實，但亦可能最快下月實施；至於措施生效後，兩地居民互訪時，預料將可豁免檢疫，但需通過指定的病毒檢測。

【12:08】消息指，民政事務局局長徐英偉，在檢測結果呈陰性後，已決定將恢復公務。另民政事務局相關員工亦已完成檢測，全部結果呈陰性，有需要時將會再進行病毒檢測，亦會遵從衞生防護中心的防疫措施及建議。

新冠肺炎｜酒吧業促放寛延長營業至2AM：「係生與死嘅分別」

【11:20】尖沙咀私人酒吧China Secret爆發感染群組，香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁今日（15日）表示，目前只有個別酒吧有染疫，政府應盡快放寬酒吧規限，放寛營業至凌晨2時，「多兩小時係生與死嘅分別」。

▼酒吧業界採取防疫措施 望當局放寬營業限制▼

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新冠肺炎｜何栢良：食環與食肆開會 訂檢測清單 廁所通風最重要

【10:52】港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（15日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，食環署近日與飲食業界商討，設立全面的檢查清單，涵蓋5大範圍及38個項目，他認為廁所通風為其中重要的一環。他亦認為，有4大類人士必須檢測，包括確診人士的緊密接觸者、非緊急接觸者、高危人士群組，以及有新冠肺炎相關病徵的市民。

【10:46】消息指，本港今日新增大概12宗新冠肺炎確診個案。



【10:10】民政事務局局長徐英偉病毒檢測結果為陰性。香港管弦樂團一名單簧管樂手初步確診新型肺炎，而徐英偉上周五曾出席確診者參與的表演。

【00:30】香港管弦樂團表示，衞生防護中心昨日確認樂師Lorenzo Iosco確診，他正在醫院接受治療及隔離，現時情況穩定，他最近沒有外遊紀錄。港樂表示，演出期間他沒有直接接觸任何公眾人士，進入香港文化中心時進行體溫探測，體溫正常。

港樂稱在表演期間，已採取相關防預措施，包括每位弦樂表演者均使用個人譜架，及建議所有弦樂表演者戴上口罩；所有木管和銅管吹奏樂器表演者之間均放置塑膠屏障，而所有屏障亦已定期消毒。

確診大廈食肆｜天晉患者任職IFC Apple Store 同屋患者光顧譚仔

【00:00】受打風影響，衞生署今日公布昨日未錄得確診個案，但有初步陽性個案，疫情仍未受控。

根據衞生防護中心資料，居於將軍澳上蓋天晉的第8座的兩名男患者，其中一人於潛伏期曾光顧區內寶盈花園中華小廚及彩明商場譚仔雲南米線；另一人則到過中環IFC商場，而該商場蘋果店Apple Store則於昨日（13日）及今日停業清潔，據了解，患者為該店店員，由於店方沒有通知哪位同事染疫，因此惹起憂慮。

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