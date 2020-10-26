HKDI女生設計未來汽車獲獎可赴意大利實習　靈感來自香港餵母乳難

十年人事幾番新，大概沒有人能準確想像到，未來30年後香港將是如何。最近國際車展（香港）管理有限公司舉辦了「設計未來」汽車設計比賽，由香港知專設計學院 （HKDI）產品設計系高級文憑畢業生周穗莹得獎，並獲得前往意大利名車設計公司Zagato實習的機會。 周穗莹表示，設計意念源於在職女性餵哺母乳的困難，深感舒適的私人空間難尋，因此把2050年的汽車設計成圓狀的外型，座位能變形適合任何身材的乘客，給予乘客置身母親懷中舒適的感覺；並考慮到道路狹窄及擠塞，汽車能視乎情況合體。

周穗莹誤以為早已落選，收到獲獎的電話時大吃一驚，「都有叫佢確認多一次係咪我。」 （歐嘉樂攝）

設計源於在職女性難以餵哺母乳

香港國際汽車博覽 (IMXHK) 將於明年8月18日至24日舉行，其主辦商國際車展（香港）管理有限公司較早前為香港大專學生推出「設計未來」汽車設計比賽。比賽首席評審、Zagato行政總裁Andrea Zagato讚賞冠軍作品，指仿傚胚胎設計，非常正面亦極具啟發性，切實地將概念活現於作品當中。

冠軍得主周穗莹擊敗全港逾50名大專生對手，贏得前往意大利名車設計公司Zagato的實習機會。她憶述，因意大利疫情肆虐的關係，賽果公布的時間延遲，因此她當時誤以為早已落選，收到獲獎電話時感大吃一驚，「都有叫佢確認多一次係咪我。」

周穗莹表示，設計意念源於去年準備學校畢業作品時，想到現代女性愈漸關注個人生活，需平衡個人與家庭，在看到一篇公共空間餵哺母乳的報道後，於是找來幾名全職女性訪問。其中讓她最印象深刻是，有在職母親在工廈上班，只能在狹窄的空間裡餵哺母乳，因此感觸「點解喺香港餵母乳咁困難呢？」

構思屬無人駕駛 座位​能夠變型

由於比賽規定設計未來2050年的汽車，周穗莹隨著學校作品的思路，聯想到母親與汽車的關係。她想像屆時人工智能發展至理想的階段，實現無人駕駛，並研發到新型物料符合人體工學，座位能變形適合任何身材的乘客，包括嬰兒及成人，以提高汽車的安全性，給予乘客置身母親懷中舒適、溫暖和安全的感覺。「我嘅身型呢，搭巴士啲櫈都FIT唔到，安全帶都箍唔實。」

問到為何汽車設計成圓狀的外型，周穗莹希望汽車沒有梭角感，指跑車流線型設計機械感過強，而懸浮汽車的駕駛感較弱。她又想到為汽車增加組合的功能，因香港道路狹窄及擠塞，若汽車因應道路情況合體，「將啲車合埋一齊會唔會舒緩到個情況？」

「冇熱情係冇辦法堅持落去」

原來周穗莹曾在內地讀書，中學畢業後到港就讀基礎課程文憑，重新出發，並升上知專設計學院，總成績積點GPA考獲3.5分。她透露，中學時須在早上6時半上課，磨練畫功至晚上12時半。也許過去辛勤的努力，讓她在比賽中脫穎而出，獲得到意大利學習的機會。

周穗莹鼓勵後輩，需把握學生時期，參加不同比賽累積經驗，更透露不可平均分配時間至所有科目，例如佔分比重較高的科目，花費較多的時間設計方案，其相關內容則能夠應付其他科目。她並指，要抱著熱情設計產品，才可發掘更多的可能性，「如果冇一個足夠熱情係冇辦法堅持落去。」