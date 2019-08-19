東華三院李嘉誠中學生設計揚威美國　「新衣」伴無人科研船遊海洋

雖說香港的「填鴨式」教育制度，扼殺大量學生的創意思維，但仍有本港學生的藝術創作獲外國公司垂青。海洋數據供應商Saildrone日前採用兩名本港學生為其無人航探儀（USV）設計的船帆塗裝，穿上獨特「新衣」的無人航探儀將到世界各地探索不同海洋。 Saildrone營運總監Halleux認為，香港一直以來都是「創科樞紐」，同時是一個擁有大型港口的海洋城市，但甚少學生知道香港擁有相關優勢。他期望透過活動，啟發香港學生的創新思維及STEM能力。 美國三藩市報道

5名獲獎香港學生及1名上海學生，8月初獲邀前往美國三藩市Saildrone總部，觀看全新船帆塗裝無人航探儀的揭幕禮。（鄺曉斌攝）

海洋數據供應商Saildrone去年研發太陽能及風能驅動的無人航探儀（USV），船身主要以鈦金屬複合物製成，五米高、七米闊，其外型與帆船十分相似；船上設有16個感應器，主要負責收集海洋數據、實時天氣數據、空氣數據等等。

李嘉誠基金會早前撥款100萬美元，贊助Saildrone於今年1月啟動「南極環流探索」項目，同時在香港舉辦「Saildrone的新衣」設計比賽及「南極與我何干」短片創作比賽。

東華三院李嘉誠中學學生莊曉琳及黃泳蕎，擊敗其餘百多名參賽者，在設計比賽中突圍而出；拔萃男書院學生吳卓賢、新加坡國際學校學生陳火華及潮州會館中學林志銘則，則於短片比賽中奪得第一至第三名。5名獲獎香港學生及1名上海學生，8月初獲邀前往美國三藩市，觀看全新船帆塗裝Saildrone無人航探儀的揭幕禮。

獲獎學生莊曉琳解釋其設計理念，：利用企鵝及冰川代表南極；一名女孩子坐在舢舨上舉起望遠鏡觀察，代表無人航探儀孤身探索南極。（鄺曉斌攝）

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中五生設計以企鵝及冰川代表南極

即將升讀中五的莊曉琳，目前正選修視覺藝術科，她直言對創作有濃厚興趣，自小立志成為一名設計師，亦成為她參加是次設計比賽的其中一個原因。「老師曾經教過我，設計作品時要獨一無二。」莊曉琳秉持這項理念，先到網上搜集與南極及Saildrone的資料，從而獲得靈感：利用企鵝及冰川代表南極；一名女孩子坐在舢舨上舉起望遠鏡觀察，代表無人航探儀孤身探索南極。

莊曉琳不諱言，當時十分希望贏得比賽，但從沒奢望獲獎，對於自己的設計作品第一次套用於實物上，感到喜出望外及十分開心。在短片比賽奪冠的吳卓賢則表示，Saildrone營運總監Sebastien de Halleux曾到學校演講，其創業理念亦為他帶來啟發，對獲獎感到很驚喜。

Halleux認為，香港一直以來都是「創科樞紐（Innovation Center）」，同時是一個擁有大型港口的海洋城市。（鄺曉斌攝）

Saildrone營運總監冀將無人航探儀帶進香港水域

Halleux接受《香港01》訪問時表示，香港一直以來都是「創科樞紐（Innovation Center）」，同時是一個擁有大型港口的海洋城市，但甚少學生知道香港擁有相關優勢。他期望透過是次活動，啟發香港學生的創新思維及STEM（科學、科技、工程及數學）能力，同時將相關技巧套用至環保議題。他明言，期望能將Saildrone無人航探儀帶進香港水域，協助應對空氣污染及海洋污染問題。

談及創業之路，Halleux直言，數據重要性日漸提高，「如果你想解決問題，必須先了解甚麼地方出現問題（If you try to fix something, you need to know what is broken）。」他認為，若要在城市規劃方面進行革新，政府必須參考足夠數據弄清整個周邊環境，例如在某個沿岸地區建屋前，要先了解周邊海平面將來的上升幅度，以及如何應對極端天氣。

Saildrone無人航探儀於南冰洋拍攝的片段：

Saildrone「南極環流探索」項目航行路線圖。（Saildrone網頁）

Halleux與香港學生分享時，提及南極探索項目。他透露，公司早前以新西蘭最南端布拉夫（Bluff）為基地，派出3艘無人航探儀，目標是環繞南極大陸航行一圈。然而，南冰洋的極端天氣，已先後摧毀兩艘無人航探儀，僅一艘無人航探儀「倖存」，最後成功達成目標，本年8月3日成功回港，帶回罕有的南極洲海洋、空氣及天氣數據，創下世界紀錄。

普通大型船隻造價能購買逾千艘無人航探儀

Halleux表示，單計一艘普通大型船隻的造價，需耗資高達1.5億美元，等值約11.7億港元；而每艘破冰船更高達6.75億美元，等值約52.65億港元。Halleux直言，相關成本已能購買逾1,000艘Saildrone無人航探儀；而事實上，即使破冰船仍難以應付南極洲部分地區的極端天氣，難以抵達收集數據，因此無人航探儀在上述方面具備優勢。

概括整個南極探索項目，Halleux說：「作為一名創業者，我不相信『不可能』（As an entrepreneur, we don't accept “it's impossible”.）。」