中學生設計「垃圾魚」以紅外線偵察　減少海床垃圾保護生態

近年來，人類對自然環境的破壞越發嚴重，使用塑膠製品為人們帶來便利，卻對海洋生態環境帶來不可磨滅的壞處，令人觸目驚心。在社會未來主人翁眼中，問題該如何解決？有參與「第一屆海洋公園國際STEAM保育大賽」的中學生，設計出「垃圾魚」冀以紅外線偵察垃圾後，可再收集；亦有學生將海洋垃圾和水晶膠倒模，製成魚類的立體模型，寓意海洋污染，對生態系統裡面的生物造成嚴重傷害。

基督教宣道會宣基中學同學計劃研究發垃圾魚減少海洋廢物。（王珮殷攝）

垃圾在海洋中飄浮，不但破壞生態，亦有礙景觀。基督教宣道會宣基中學的參賽隊伍，計劃研發垃圾魚以減少海洋廢物，構思來自發明紅外線水底汽車的Anna Du。垃圾魚可利用紅外線偵察垃圾，並收集不同類型的海洋垃圾。參賽隊伍期望垃圾魚能成為先進的海洋垃圾清理器，減少埋在海床底下的垃圾，保育海洋生態發展。

中四的張芷瑜同學表示，自己自小都有透過紀錄片了解海洋生態，了解到海洋垃圾對生態的致命影響，希望透過計劃能夠減少海洋垃圾，減低對生態系統的破壞。

聖保祿學校（中學部）的五位同學設計的「魚先生」模型。（王珮殷攝）

公眾意識不足 盼下一代拯救地球

針對公眾意識不足的問題，聖保祿學校(中學部)的五位同學設計了「魚先生」（Operation of Mr.Fishy）的產品，獲得STEAM行動項目的亞軍。「魚先生」透過魚類的立體模型，展示魚類的身體構造。模型裡的器官由海洋垃圾和水晶膠倒入模具而成，玩家甚至可以自己收集，並重用日常生活中得廢物，重新製造器官。

聖保祿學校(中學部)的五位同學設計了「魚先生」（Operation of Mr.Fishy）的產品（王珮殷攝）

就讀中五的顧梓筠表示，設計模型的原意讓玩家透過回收和重用日常的垃圾，讓他們了解海洋污染表面上沒有很大影響，但其實已經對生態系統裡面的生物造成嚴重傷害。

中四的區貝兒則指，產品主要目標是小朋友，認為他們是社會未來的棟樑，希望他們會有動力去拯救地球。產品亦加入藝術元素，鼓勵玩家自己利用模具做出手作的器官。

明愛粉嶺陳震夏中學的同學則利用虛擬實境影片和環保產品，向公眾展示。（王珮殷攝）

透過虛擬實境及環保產品 宣傳不同保育法

來自明愛粉嶺陳震夏中學的同學則利用虛擬實境影片和環保產品，包括咖啡渣肥皂，環保清潔劑和太陽油，向公眾宣傳日常可實踐保育的方法。同學黃沚泓希望公眾能在家中利用簡易的方法，自製比較環保的肥皂，清潔劑和太陽油，實踐海洋保育。