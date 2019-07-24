小學生設計智能手杖奪冠　感應長者跌倒會響鬧　引途人注意

九龍樂善堂於今（24日）舉辦「第一屆關懷弱勢社群—全港創新科技設計大賽」頒獎典禮，其中小學組冠軍隊伍設計出一款長者智能手杖，綜合光感照明、感應長者跌倒會發出光線和響鬧裝置引起途人的注意等功能於一身，為行動不便的長者提供貼心的照料。

小學組冠軍由樂善堂楊仲明學校奪得，其參賽作品以「順手牽杖 智能手杖」為名，期望透過作品減少長者跌倒。(曾凱欣攝)

智能手杖助減少長者跌倒

近年不少學校均推廣STEM教育，其中小學組冠軍樂善堂楊仲明學校，學校設計出「順手牽杖 智能手杖」；當光線不足時會提供LED燈照明、長者跌倒時以光線和響鬧裝置引起途人的注意從而為長者提供協助的手杖，手杖亦會透過IFTTT裝置通知家人長者已平安抵家。

參賽同學吳穎豪指，構思源於資料搜集時發現長者經常因跌倒受傷，甚至引起不同的疾病，故希望綜合過去課堂上的知識及學到的技能，改善長者跌倒的情況。

曾到訪老人院收集長者意見

為了解長者需要，有參與設計的同學曾作坡指，他們曾到訪老人院，收集長者試用手杖的意見，並再進行改良；包括以3D重新打印工具盒子的形狀，為感應器預留感光的空間、改善手杖的美觀程度、加裝手帶等。

中學組冠軍由何明華會督銀禧中學奪得，參賽同學透過編程計算出地面斜度，再自動調整前輪高度，從而提高輪椅下斜時的安全度。(曾凱欣攝)

3D打印合適零件 改善輪椅落斜安全度

中學組冠軍由何明華會督銀禧中學奪得，其參賽作品名為「鄰．倚」，透過編程計算出地面斜度，再自動調整前輪高度，令輪椅模型下玻時成水平線，從而提高輪椅下斜時的安全度。由構思到設計共花四個月時間，參賽學生何軒華指，由於找不到合適的零件，部分需由隊員設計並以3D打印。

是次比賽對象為全港中、小學生，以「關懷弱勢社群」為題，推動創新科技教育及透過設計幫助弱勢社群的產品，以科技及創意貢獻社會。參賽隊伍超過100隊，當中只有中、小學各15隊參賽隊伍能躋身決賽，而決賽亦已於5月18日舉行，獲得冠亞軍的隊伍將可到德國進行境外學習考察活動。